Trump probeert de meubelen te redden: "Meghan is ontzettend aardig"

05 juni 2019

19u40

Bron: ANP 2 Royalty Donald Trump vindt prins Harry en zijn vrouw Meghan een geweldig koppel. De Amerikaanse president, die vandaag zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk afrondde, vindt de hertog van Sussex een "geweldige kerel" en de hertogin "ontzettend aardig", zei hij vanochtend in ‘Good Morning Britain’.

Eerder deze week kwam Trump nog onder vuur te liggen omdat hij in een interview Meghan ‘nasty’ had genoemd, al ontkende hij dat vervolgens zelf. Volgens woordvoerders reageerde Trump enkel op uitlatingen die Meghan deed voordat ze met prins Harry trouwde. Markle noemde Trump in een talkshow tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 een vrouwenhater en vond dat hij verdeeldheid zaaide. Ze dreigde naar Canada te verhuizen mocht Trump tot president gekozen worden. “Dat wist ik niet. Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze gemeen was”, reageerde Trump daar onlangs op in een interview met The Sun.

Trump ontkende vanochtend opnieuw Meghan gemeen te hebben genoemd. "Ik zei dat ze gemeen deed over mij", zei hij. "Maar het is oké als ze gemeen deed, het is niet goed als ik gemeen doe tegen haar, maar dat deed ik niet.”

Ondanks de ophef had de Amerikaan naar eigen zeggen een gezellige ontmoeting met Harry maandag. “De koninklijke familie is erg aardig. Prins Harry nam flink de tijd om met Ivanka en mijn gezin te praten. Hij had niet aardiger kunnen zijn. Ik vind hem geweldig.” Ook Meghan werd geprezen. “Ze doet het goed. Ik hoop dat ze van haar leven geniet. Ik vind haar ontzettend aardig.”

Trump claims he never called Meghan Markle ‘nasty’… Let’s go to the tapes! pic.twitter.com/KSh6WIOXyG NowThis(@ nowthisnews) link