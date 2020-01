Trudeau verzekert Queen Elizabeth: Canada betaalt veiligheidskosten van Harry & Meghan LV

13 januari 2020

15u27

Bron: The Evening Standard 1 Royalty Na de grote aankondiging van Harry en Meghan en hun verhuis naar Noord-Amerika, werd het al snel duidelijk dat het koppel uitwijkt naar Canada. Maar ook daar zullen de twee beveiligd moeten worden. De Canadese premier Justin Trudeau (48) belooft nu aan de Queen dat zijn land de rekening betaalt.

Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) maakten vorige week bekend zes maanden per jaar met hun zoontje in Canada te willen doorbrengen en financieel meer op eigen benen te willen staan. De aankondiging veroorzaakte flink wat deining, want hoe zit het bijvoorbeeld met de beveiliging van het paar? Voor korte bezoeken aan het buitenland worden royals bijgestaan door veiligheidsdiensten van plaatselijke ambassades, maar wanneer Meghan en Harry voor de helft van het jaar in Canada verblijven, zal er een andere oplossing moeten komen.

The Evening Standard meldt nu dat premier Trudeau de Britse koningin verzekerd heeft dat de veiligheid van Harry, Meghan en baby Archie niet in het gedrang zal komen. In dat geval zullen de Canadese veiligheidsdiensten instaan voor de beveiliging van het koppel. De rekening daarvan zou kunnen oplopen tot 1 miljoen dollar per jaar, en zou het land volledig op zich nemen. Een beslissing die Trudeau - en de royals - zuur kan opbreken, want uit rondvraag in 2017 bleek dat 41% van de Canadezen ervoor zou kiezen om de monarchie te laten vallen na de dood van koningin Elizabeth.

De koninklijke familie houdt vandaag een familieberaad met de koningin op haar landgoed Sandringham. Onderwerp van gesprek is het plan van kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan om zich grotendeels los te maken van hun koninklijke verplichtingen. Meghan is niet bij het gesprek in Sandringham, zij vergadert vanuit Canada mee per telefoon.