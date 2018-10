Trouwkleding Harry en Meghan wordt tentoongesteld in Engeland MVO

26 oktober 2018

07u35 0 Royalty De trouwkleding van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn tentoongesteld in Windsor Castle.

Het kostuum en de bruidsjurk van de hertog en hertogin van Sussex zijn er opgesteld in een glazen kast voor de ‘Relive the Royal Wedding’-tentoonstelling. Ook de kleding van de bruidskinderen maakt deel uit van de voorstelling. Via audioboodschappen geven Harry en Meghan bovendien meer details over hun bruiloft.