Tot in het kleinste detail onthuld: waarom de Britse royals Meghan Markle als de 'bron van alle kwaad' aanzien

29 juli 2020

18u00

Bron: The Independent 0 Royalty Deden ze er wel goed aan de Britse monarchie te verlaten? Die vraag dringt zich steeds meer op over prins Harry (35) en Meghan Markle (38). Het nieuwe onthullende boek ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ - dat op 11 augustus verschijnt - werpt een uniek licht op wat het koppel zo ver dreef om de banden met de monarchie door te knippen. En het moet gezegd: vooral Meghan Markle wordt als de ‘bron van alle kwaad’ omschreven. Van de vermeende oorlog tussen Meghan en Kate Middleton, over de kille waarschuwingen die prins William gaf tot de haast ondraaglijke zorgen die Meghan en Harry met zich meesleurden: deze passages uit het boek doen momenteel héél wat stof opwaaien in het VK.

‘Finding Freedom’ - die sprekende titel gaven royaltykenners Carolyn Durand en Omid Scobie aan hun boek, dat uiterst gedetailleerd beschrijft hoe de kloof van verdeeldheid en wrok tussen Harry en Meghan en de rest van de koninklijke familie langzaam maar zeker is ontstaan. Officieel hebben Harry noch Meghan iets bijgedragen aan de inhoud van het boek: het is volgens de uitgeverij gebaseerd op de eigen ervaringen van de auteurs als leden van de koninklijke verslaggevers en bevat getuigenissen, ervaringen en verhalen van vrienden, medewerkers en andere bronnen dicht bij het koninklijke koppel. Maar dat spreekt Roya Nikkhah, koningshuisverslaggever van The Sunday Times, publiekelijk tegen. “De officiële lijn is dat Harry en Meghan niet hebben meegewerkt aan het boek”, aldus Nikkhah. “Maar ik heb begrepen dat ze echt nauw met de auteurs hebben samengewerkt en gezorgd hebben dat ze toegang kregen tot hun vrienden.”

