Tot 1 miljoen dollar voor paparazzifoto van Harry, Meghan en Archie: “Een rustig leventje? Vergeet het” SDE

23 januari 2020

14u00

Bron: News.com.au 0 Royalty Toen prins Harry (35) en Meghan Markle (38) aankondigden dat ze een stapje terug zouden zetten uit het Britse koningshuis, hoopten ze vooral op wat meer rust. Maar dat zit er niet in, vertelt fotograaf Giles Harrison aan News.com.au. Sinds de aankondiging is de familie opgejaagd wild voor fotografen en journalisten, zeker gezien de grote bedragen die ermee gepaard gaan.

Als Harry en Meghan verwacht hadden om rust te vinden in hun gehuurde landgoed in Canada, dan komen ze bedrogen uit. Sinds duidelijk werd waar ze zich bevinden, stroomden hordes journalisten toe. Allemaal zijn ze uit op hét perfecte beeld van het koppel en zoontje Archie. Al laten Meghan en Harry zich ook niet zomaar doen. Toen foto’s van Meghan en Archie uitlekten, lieten ze hun advocaten een brief sturen. De paparazzi zou de foto’s genomen hebben “terwijl ze zich verstopten in de bosjes en hen bespioneerden.”

Fortuinen

Maar volgens fotograaf Giles Harrison, die Meghan onder meer fotografeerde toen ze vorige week op een watervliegtuig stapte, zal de brief weinig uithalen. “De honger naar foto’s van hen is niet te stillen. Ze zijn van die beroemdheden waar je - wat ze ook doen - geld aan gaat verdienen.” En dat kan behoorlijk wat opbrengen, klinkt het. “Er zijn mensen geweest wiens enige taak het was om zijn moeder te volgen, en die verdienden een fortuin.” Ook de nieuwe generatie brengt geld in het laatje. Een foto van Meghan kan voor een fotograaf maar liefst 200.000 dollar (zo’n 180.372 euro) opbrengen. Wie Harry, Meghan én Archie samen herkenbaar op de foto kan zetten, kan zelfs een miljoen dollar (901.859 euro) op zijn rekening krijgen.

(Lees verder onder de foto.)

Hoewel Harry en Meghan de constante aandacht van de pers als een van de redenen voor de ‘Megxit’ aanhalen, gelooft Giles dat de waarheid wat gecompliceerder is. “Ik heb erg sterk het gevoel dat ze al lang genoeg meedraaien om exact te weten wat er zou gebeuren wanneer ze de koninklijke familie verlieten en naar Canada kwamen. Ik denk echt dat Meghan wist wat er zou gebeuren. En ik denk dat het vanuit haar perspectief haar merk alleen maar vooruithelpt en haar zaak een duwtje geeft. Het helpt om haar beroemd te maken. Ze kon perfect een rustig leven leiden als lid van de koninklijke familie: winkels openen en praatjes maken met oude vrouwtjes in een ziekenhuis. Dan zouden ze ook een betere controle kunnen hebben over de pers en wat er over hen verschijnt, dan nu.”

Lachende Meghan

Als voorbeeld haalt hij de foto’s aan waarop Meghan lachend te zien is op het wandelpad met Archie. “Als je erop let, zie je dat ze lacht en dat haar bodyguards achter haar lopen. Ze is dus niet tegen hen aan het praten en dan aan het lachen. Als ze niet gefotografeerd wilde worden, konden de bodyguards gewoon voor haar lopen. Dan zouden de fotografen geen duidelijk beeld gehad hebben.” Dat bevestigt ook de Britse krant The Telegraph. “Bronnen dicht bij het fotoagentschap houden vol dat de bodyguards van de hertogin op de hoogte waren dat de laatste foto’s genomen waren op een publieke locatie.”

(Lees verder onder de Tweet.)

More than 80,000 Canadians sign petition demanding Prince Harry and Meghan Markle pay their own way as MP for Victoria https://t.co/bhb8NrXy8G Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

Toch vindt Giles dat de fotografen hun manieren houden. “Iedereen die hier zit in opdracht van een krant, heeft de strikte orders om hen niet te volgen. En iedereen houdt zich daar voor de volle 100 procent aan. Je ziet hen uit de oprijlaan komen en dan denken we: ‘Geef hen wat ademruimte.’ Je moet de auto niet volgen.” Vervolgens komt het aan op wat gokwerk. “Negen van de tien keer ben je waarschijnlijk fout. En die ene keer kom je hen dan misschien wél tegen.”

Giles besluit: “Harry en Meghan weten wat voor een groot verhaal ze zijn. Ze weten ook hoe groot het verhaal gaat blijven. Het eindigt niet omdat je Engeland verlaten hebt. En het gaat zeker niet eindigen omdat je advocaat een brief gestuurd heeft.” En er is weinig kans op een rustig leven, zegt hij: “Geen.”