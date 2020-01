Topoverleg in landhuis waar Queen haar vader verloor EV

14 januari 2020

Dat het royale crisisoverleg plaatsvond in Sandringham is eerder toeval. Sinds enkele jaren brengt de Queen er het grootste deel van de winter door. Het is haar "privé-adres".

De Britse monarchie is al anderhalve eeuw kind aan huis in Sandringham, Norfolk. In 1862 kocht Queen Victoria Sandringham House en de 8.100 hectare landerijen als huwelijkscadeau voor haar zoon, de latere koning Edward VII. Diens zoon George V voelde er zich buitengewoon thuis. Hij las er in 1932 de eerste koninklijke kerstboodschap ooit uitgezonden via de radio: "I speak now from my home and from my heart to you all." Edward VIII hield minder van de plek. Tijdens zijn korte regeerperiode bracht hij er welgeteld één nacht door. Met Wallis Simpson, de gescheiden Amerikaanse voor wie hij uiteindelijk aan de troon zou verzaken. Opvolger George VI, vader van de huidige Queen, spendeerde veel tijd in Sandringham. Hij overleed er - op amper z'n 56ste - op 6 februari 1952. Sinds die dag maakte Elizabeth er een gewoonte van om er jaarlijks in die periode te verblijven. In de loop der jaren verlengde de Queen regelmatig haar verblijf. Nu is ze er vanaf kerstmis tot begin maart.

Sandringham behoort tot haar privé-patrimonium, net als Balmoral in Schotland. Telkens een nieuwe monarch de vorige opvolgt, wordt het overgeërfd zonder dat er successierechten op betaald moeten worden. Slechts één keer zorgde die regeling voor problemen. De aftredende Edward VIII was verplicht het door te verkopen aan zijn broer George VI. Hij vond de prijs (300.000 pond van toen) die hij kreeg nogal min en dat zorgde voor wrevel tussen de twee. Toen ook al.