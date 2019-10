Exclusief voor abonnees Topdiplomaat Frans van Daele was ooit de kabinetschef van koning Filip: “Ik ken hem al dertig jaar als een warme man” EH

13 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty De bekendste diplomaat van het land spreekt. En da’s uitzonderlijk, want als eerste kabinetschef van koning Filip werd baron Frans van Daele (71) geroemd om zijn discretie. In zijn boek ‘Schaken met de macht’ licht hij een tipje van de sluier op over onze vorst. Het belabberde imago van Filip strookt niet met de persoon die hij echt is”, klinkt het in Dag Allemaal.

Als Charles Michel (43) op 1 december president van ­Europa kan worden, heeft hij dat mede te danken aan het geslaagde presidentschap van Herman Van Rompuy (71), de eerste Belg op die post. Die had zijn succes dan weer deels te danken aan zijn kabinetschef, baron Frans van Daele. Herman Van Rompuy beweert zelfs dat hij de functie geweigerd zou hebben als van Daele niet had toegezegd om zijn rechterhand te worden. “Herman Van Rompuy overdrijft”, zegt Frans van Daele, die opgroeide in Nederland. “Hij was nog geen jaar aangesteld als eerste minister van België om wat meer rust te brengen, toen de Fransen en Duitsers hem vroegen om naar Europa te komen. In zijn beslissing hebben allerhande elementen gespeeld, en wellicht ook dat ik bereid was om hem te vergezellen.”

Waarom wilde jij zo graag mee?

De voorzitter van de Europese Raad bepaalt mee de agenda van Europa en kan zo dingen in gang steken. Sinds ik mijn allereerste spreekbeurt op school over de Europese Gemeenschap gaf, ben ik gepassioneerd door het Europese project.

