Toeval of kwaad opzet? Minnares van Thaise koning Rama X plots spoorloos verdwenen TDS

21 januari 2020

14u00

Bron: ANP/Eigen berichtgeving 0 Royalty Waar is Sineenat Wongvajirapakdi ? De geruchtenmolen rond de (ex-)minnares van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn - die door het leven gaat als koning Rama X - draait momenteel op volle toeren. Sineenat werd in oktober vorig jaar plots koudweg aan de kant geschoven door de Thaise vorst en sindsdien ontbreekt van de vrouw elk spoor. Wat is er toch met haar gebeurd?

Het ging eind vorig jaar als een schokgolf door Thailand: een paar maanden nadat ze officieel werd aangesteld als ‘koninklijke gemalin’ van de Thaise koning - de opvolger van zijn vader Bhumibol, die in oktober 2016 overleed na zeventig jaar op de troon te hebben gezeten - was Sineenat Wongvajirapakdi al haar adellijke titels alweer kwijt. Sineenat was “te ambitieus”, “begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet” en “probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin”, aldus een verklaring van het paleis. “Het gedrag van de koninklijke gemalin werd als respectloos beschouwd. Er was ongehoorzaamheid aan de koning en koningin.”

Sineenat was lid van de koninklijke lijfwacht en verkeerde door haar functie al enkele jaren in de nabijheid van Vajiralongkorn. Hij promoveerde haar in mei vorig jaar, twee maanden voordat Sineenat officieel werd benoemd tot gemalin, tot generaal-majoor. Daarnaast was ze ook gevechtspiloot en verpleegster. Maar volgens het paleis probeerde Sineenatra het hof tegen te werken, omdat ze zelf ambities had om koningin te worden. “Sineenatra gebruikte ook de naam van de koning zonder zijn toestemming om bevelen uit te vaardigen, wat voor verwarring zorgde bij het grote publiek.”

Spoorloos verdwenen

Merkwaardig dus, dat de vrouw sindsdien compleet van de aardbol lijkt verdwenen. Zeker nu op internet beelden zijn opgedoken die gemaakt zouden zijn bij de crematie van minnares Sineenat. Volgens de geruchten werd Sineenat gevangen gezet en zou ze volgens de onbevestigde en vooralsnog oncontroleerbare berichten inmiddels zijn overleden.

Op sociale media gaat het ‘nieuws’ alvast als een lopend vuurtje de ronde. Maar omdat in Thailand alles wat ook maar een beetje te maken heeft met het koningshuis valt onder de draconische wetten die majesteitsschennis straffen, durfde niemand om bevestiging of ontkenning van de berichten te vragen. Minnares Sineenat is nadat ze uit de gratie raakte compleet uitgespuwd door de monarchie.

(lees verder onder de foto)

Beruchte gevangenis

“Betrouwbare bronnen zeggen dat Sineenat recent is overgeplaatst van de Klong Prem gevangenis naar de beruchte persoonlijke gevangenis van de koning in het Thaweewattana paleis”, twitterde journalist Andrew MacGregor Marshall. “Maar ik kan niet bevestigen dat de geruchten dat ze dood is, waar zijn.”

MacGregor Marshall schrijft veel en vaak over het Thaise koningshuis. Zijn werk is in Thailand verboden en zijn bijdragen op Facebook zijn in Thailand niet te lezen omdat het regime de sociale netwerksite opdracht heeft gegeven ze te blokkeren. Volgens de Schot zijn de opgedoken beelden het beste te verifiëren door mensen die de familie van Sineenat kennen en de rouwenden bij de crematie kunnen identificeren.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het lot van de voormalige partners van Rama X onzeker is. Zijn wankele liefdesleven is de rode draad door zijn leven. Hij trouwde in 1977 met zijn nichtje Soamsawali, maar al voor de bruiloft had de toenmalige kroonprins een verhouding met Sujarinee Vivacharawongse. Zij zou zijn tweede echtgenote worden. In 1991 werd de scheiding uitgesproken en in 1994 huwde Vajiralongkorn de actrice Sujarinee, bij wie hij toen al vijf kinderen had. Het tweede huwelijk liep al na twee jaar op de klippen. Na de scheiding werden zijn ex-vrouw en de kinderen verbannen uit Thailand. Ze schreven een open brief waarin ze schreven dat ze door hun vader “werden opgedragen het land te verlaten.”

In 2001 trouwde Vajiralongkorn met zijn derde vrouw Srirasmi, maar ook dat huwelijk werd in 2014 al ontbonden. Met haar kreeg Vajiralongkorn ook kinderen, hetzelfde aantal als zijn eerste huwelijk had opgeleverd. De ouders van zijn ex-vrouw werden na de breuk naar de gevangenis gestuurd wegens “laster tegen de koninklijke familie”.

Vajiralongkorn zou ook gevreesd worden omdat hij het hof, de ordediensten en zijn persoonlijke staf zou willen “zuiveren”. Hij stuurde in het verleden al heel wat mensen de laan uit en zij werden later nooit meer gezien. Zo stelde hij in 2014 orde op zaken bij de politie. Officier Akkharawit Limrat, die in nauw contact stond met Vajiralongkorn, zou toen “onder verdachte omstandigheden” overleden zijn. Ook in 2015 zou dat gebeurd zijn: bij een nieuwe zuivering zouden twee van zijn personeelsleden op verdachte wijze zijn overleden.