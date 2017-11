Toen prins Harry nog 'Dirty Harry' was: drugs, naaktfoto's en heel wat vrouwen KDL

Nu de Britse prins Harry verloofd is met 'Suits'-actrice Meghan Markle is hij nog meer dan voordien een van 's werelds geliefde royals. Al is het ooit anders geweest. Harry stond namelijke jarenlang bekend als de koninklijke belhamel die de Britse queen meer dan één grijs haar bezorgde.

De roodharige Harry, die op 15 september 1984 geboren werd als Henry Charles Albert David, stond altijd al bekend als een vrijgevochten prins en is in veel opzichten de tegenpool van zijn oudere broer William, van wie geen grotere jeugdzonde bekend is dan dat hij ooit met popzangeres Britney Spears heeft gemaild. Harry werd als zeventienjarige betrapt toen hij blowde en alcohol dronk, waarop prins Charles hem voor straf een dag naar een afkickcentrum stuurde om de verwoestende effecten van drugsgebruik te zien.

Nazi-uniform

Maar de Britse prins bleek niet makkelijk te temmen. Zijn bekendste uitschuiver dateert van 2005 toe hij de voorpagina's van de Britse tabloids haalde omdat hij op een op een verkleedfeestje in een nazi-uniform was verschenen, compleet met Wehrmacht-insigne en een rode armband met swastika. "Harry the Nazi", titelde het boulevardblad 'The Sun' meteen, met een storm van verontwaardiging als gevolg. Harry was er erg snel bij om zich te verontschuldigen en zijn vader, prins Charles, liet hem het vernietigingskamp Auschwitz bezoeken bij wijze van straf.

The sun In 2005 haalde Harry de voorpagina's toen hij op een verkleedfeestje was verschenen in nazi-uniform.

Poedelnaakt in Vegas

In 2012 wist de Britse prins zich opnieuw in de kijker te werken. Al kwam dat toen vooral door zijn gebrek aan kledij. Harry ondervond destijds aan den lijve dat 'what happens in Vegas' lang niet altijd in Vegas blijft toen TMZ naaktfoto's van de prins in handen kreeg. De foto's werden gemaakt nadat Harry en zijn vrienden een feestje bouwden met enkele knappe dames in de peperdure VIP-suite die Harry en co gehuurd hadden. Het feestje liep uit de hand toen de feestvierders besloten om een potje strippool te spelen en bleek dat de prins er weinig van bakte waardoor hij poedelnaakt kwam te staan. De beelden, waaronder eentje waarop te zien is hoe een naakte vrouw Harry langs achter vastneemt terwijl hij zelf in zijn adamskostuum te zien is, gingen meteen de wereld rond.

REUTERS De naaktfoto's van Harry gingen meteen de wereld rond.

Begeerlijke vrijgezel

De jongste zoon van Charles en Diana is altijd zeer geliefd geweest bij vrouwen en daar zat zijn rebelse imago zeker voor iets tussen. Toen hij nog geen partner had bestempelden de media hem zeer graag als de meest begeerde vrijgezel. Harry gaf in het verleden wel te kennen dat het voor hem niet makkelijk was om een relatie aan te knopen en te doen slagen. In de zomer van 2016 deed hij nog zijn beklag dat het moeilijk was een partner te vinden omdat de pers zich meteen op iedere vrouw waar hij nog maar een woord mee wisselde, stortte. Net om die reden zouden enkele relaties van Harry spaak gelopen zijn. En Harry werd dan ook aan heel wat vrouwen gelinkt door de jaren heen.

Knipperlichtrelatie met Chelsy Davy

Eén van Harry's langste relaties was met Chelsy Davy. De Zimbabwaanse vormde in totaal zeven jaar lang een relatie met de Britse prins en verwacht werd dat de twee zelfs in het huwelijksbootje zouden stappen. In 2010 kwam er echter een einde aan hun relatie. Onlangs vertelde Chelsy onlangs nog in een interview dat een relatie hebben met een prins vooral "gek en beangstigend" is. De blondine kon naar eigen zeggen niet leven met alle aandacht en geniet nu van een rustiger leven in Afrika. Harry en Chelsy zijn wel nog goede vrienden, zo goed zelfs dat Chelsy zelfs een uitnodiging kreeg voor het huwelijk van prins William en Kate Middelton in 2011.

REUTERS Harry en Chelsy Davy in 2009.

Even dollen met een een televisiepresentatrice

In 2009 maakte Harry het even gezellig met de Britse televisiepresentatrice Caroline Flack nadat ze door gemeenschappelijke vrienden aan elkaar voorgesteld werden. Toen hun romance bekend raakte, werden de twee verplicht met elkaar te breken. In 2015 bracht Caroline een boek, 'Storm in a C cup', uit waarin ze meer informatie gaf over haar relatie met de Britse prins en hun breuk. "Ik vond hem heel leuk, maar ik was niet langer Caroline Flack, de televisiepresentatrice, maar Caroline Flack, de sekspartner van prins Harry uit een lagere sociale klasse", schrijft ze in haar boek. Harry is niet de enige bekende Harry met wie Flack een relatie had. In 2011 viel Flack voor de charmes van One Direction-zanger Harry Styles. Ook toen zorgde ze voor controverse want de zanger was op dat moment maar 17 jaar oud terwijl Flack 31 jaar oud was. "Mensen noemden me een pedofiel", schreef Flack over hun relatie.

Photo News Caroline Flack.

Korte relatie met lingeriemodel Florence

Een jaar na de romance met Flack, kwam Florence Brudenell-Bruce in beeld. Het Britse lingeriemodel trad echter al snel in de voetsporen van haar voorgangster Chelsy Davy: Florence kon niet om met alle persaandacht en nam de benen. "Ze vond Harry echt leuk, maar ze vond het beschamend om overal in de pers te staan", vertellen vrienden officieel. Maar al snel bleek dat er meer aan de hand was. Een vriend van Florence vertelde aan 'The Sunday Mirror' dat het model hem dumpte nadat Harry steeds naar andere meisjes aan het lonken was en zelfs publiekelijk met andere vrouw begon te flirten. Niet lang na hun breuk werd Harry al gelinkt aan de Britse zangeres Mollie King. Niemand minder dan Zara Phillips, de nicht van Harry, zou de twee aan elkaar voorgesteld hebben.

Photo News Florence Brudenell-Bruce.

Eindelijk nog een blijvertje: Cressida

In 2012 maakte Harry eindelijk nog eens tijd voor een langere relatie. Dit keer met actrice Cressida Bonas. Net als bij Mollie King zorgde een nicht van Harry voor een nieuwe vrouw in het leven van Harry. Het was prinses Eugenie die haar goede vriendin Cressida aan Harry voorstelde. Het koppel werd af en toe samen gekiekt en lang werd gedacht dat Cressida de vrouw van Harry ging worden, maar de twee gingen in 2014 uit elkaar.

AP Cressida Bonas

Verloofd met Meghan

Na Cressida werd het een tijdje stil op amoureus vlak bij Harry, tot hij in juli 2016 dankzij gemeenschappelijke vrienden de gescheiden Amerikaanse actrice Meghan Markle leerde kennen. Na enkele weken van zware geruchten maakten ze dit jaar hun relatie bekend en vandaag, maandag, kwam daar nog een officiële aankondiging bij: Harry en Meghan Markle zullen in het voorjaar van 2018 trouwen.

AFP Harry en Meghan trouwen in het voorjaar van 2018.

In de voetsporen van mama Diana

In de voorbije jaren kwam Harry steeds ernstiger voor de dag en dat levert hem eindelijk positieve krantenkoppen op. Na zijn opleiding aan de militaire academie van Sandhurst werd Harry twee keer als helikopterpiloot uitgezonden naar Afghanistan. Na zijn terugkeer bleef hij zich inzetten voor zijn oude kameraden. Hij is de bedenker van de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich internationaal sportief meten met lotgenoten. Harry is ook deels in de voetsporen van zijn moeder Diana getreden. Hij werkte voor aidsprojecten in Lesotho en ook in Groot-Brittannië is hij betrokken bij mensen die besmet zijn met het hiv-virus en bij aids- en tuberculosepatiënten.