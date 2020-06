Toekomstige koningin, huidige koning én de vorige samen op de foto in provincie Luxemburg jv

28 juni 2020

16u23

Bron: belga 48 Royalty Koning Filip en koningin Mathilde en hun vier kinderen hebben zondag samen met koning Albert en koningin Paola een bezoek gebracht aan de provincie Luxemburg. Ze trokken naar het uitkijkpunt van de Tombeau du Géant en maakten een vier kilometer lange wandeling tot de oevers van de Semois, met als eindpunt de abdij van Clairefontaine.



Enkel het koninklijk gezin deed die wandeling, zonder koning Albert en koningin Paola. Ze werden wel vergezeld door een gids, die hen meer uitleg gaf over de streek. Bij aankomst brachten ze een spontaan bezoek aan de abdij van Clairefontaine. Nadien ging het gezin samen, in privésfeer, lunchen.

De Tombeau du Géant ligt in Botassart, nabij Bouillon en behoort tot het uitzonderlijk natuurlijk erfgoed van Wallonië. De naam “Tombeau du Géant” komt van de legende van een Gallische held, met een indrukwekkende omvang, die zich weigerde gevangen te laten nemen door de Romeinen en zich daarom van de rots “Rocher des Gattes” gooide in plaats van te sterven in het arena van het Colosseum. De dag nadien vonden de mensen van Botassart zijn lichaam en begroeven hem op de top van de heuvel omringd door de rivier.

Met de uitstap wil het vorstenpaar de toeristische sector in België ondersteunen. Zaterdag brachten de koning en koningin en hun kinderen al een bezoek aan de provincie Limburg en Bokrijk.



