Toekomst onzeker voor Spaanse prinses Cristina KDL

13 juni 2018

09u36

Bron: ANP 0 Royalty Hoe moet het nu verder met prinses Cristina (53)? Die vraag stellen de Spaanse media nadat haar man Iñaki Urdangarin (50) in hoger beroep is veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden celstraf.

De zus van koning Felipe is al bijna acht jaar uit de gratie bij de koninklijke familie, die met name na het aantreden van Felipe als koning in 2014 maximale afstand bewaart tot de prinses en haar voor onder meer fraude, witwassen en belastingontduiking veroordeelde echtgenoot. Felipe ontnam zijn zus de titel 'hertogin van Palma' en drong hardnekkig bij haar aan om haar aanspraken op de Spaanse troon op te geven. Cristina, die gelooft in de onschuld van Iñaki, heeft hardnekkig geweigerd, maar is sinds de eerste strafrechtelijke onderzoeken begonnen wel met haar gezin uitgeweken naar Genève, ver weg van de Spaanse media. Daar is de prinses, die woensdag 53 jaar wordt, broodwinnaar voor het gezin.

(lees verder onder de foto)

Vraag is of zij dichterbij Spanje gaat wonen wanneer Iñaki (50) achter de tralies verdwijnt, zodat gevangenisbezoek makkelijker is. Het is nog niet bekend waar hij zijn straf moet uitzitten en of hij misschien nog even respijt krijgt door beroep aan te tekenen bij het Constitutioneel hof.

Vrienden van Cristina maken zich zorgen om haar gemoedstoestand, al laat ze naar buiten toe niets blijken van haar emoties. "Zo is ze opgevoed", meent de krant El País.