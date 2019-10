Thomas Markle wilde brief van dochter Meghan geheimhouden KDL

06 oktober 2019

15u12

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle (75), de vader van prins Harry’s vrouw Meghan, was nooit van plan om de brief die zijn dochter naar hem stuurde openbaar te maken. Hij voelde zich echter genoodzaakt om enkele details prijs te geven nadat het Amerikaanse magazine People op basis van vrienden van Meghan verkeerde conclusies had getrokken, zegt hij.

Door de handgeschreven brief uit augustus 2018 naar de Mail on Sunday door te spelen maakte Thomas het echter alleen maar erger. De brief is inmiddels de reden dat prins Harry juridische stappen heeft genomen tegen de tabloid. De krant publiceerde eerder dit jaar delen uit de brief, wat volgens de hertog van Sussex inbreuk is op het auteursrecht van Meghan. Ook schond de Mail on Sunday volgens de prins daarmee de privacy van Meghan en claimt hij dat de krant met opzet bepaalde alinea’s, zinnen of woorden wegliet om “leugens in stand te houden”.

Definitief afscheid

“Ik besloot om delen van de brief openbaar te maken vanwege het artikel rond Meghans vrienden in People Magazine. Ik moest mezelf verdedigen”, zegt Thomas nu over zijn beweegreden in de Mail on Sunday. De vrienden portretteerden de brief namelijk als liefdevol en verzoenend maar daar is volgens Meghans vader niets van waar. Voor hem voelde het zelfs als “een definitief afscheid”. “Ik heb niet alles prijsgegeven omdat sommige dingen te pijnlijk waren. Het was geen liefdevolle brief”, aldus de 75-jarige Thomas. Hij was er zo kapot van dat hij het eigenlijk nooit aan iemand had willen laten zien. Hij hield de brief zes maanden geheim maar door het stuk in People kon hij naar eigen zeggen niets anders.

(Lees verder onder de foto)

“Valse en denigrerende verhalen”

In de handgeschreven brief aan Thomas Markle, waarvan gedeeltes in februari werden gepubliceerd, schrijft Meghan hoe zeer het haar kwetst dat haar vader steeds naar de pers stapt met onjuiste verhalen. Prins Harry liet dinsdag in een verklaring weten dat de teksten uit hun verband zijn gerukt en enkel door de Mail on Sunday zijn gepubliceerd om lezers te misleiden. Harry en Meghan lieten dinsdag via hun advocaten weten naar de rechter te stappen omdat de krant en moederbedrijf Associated Newspapers bezig zouden zijn met een campagne “om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over de Sussexes te verspreiden. Vrijdag werd bekend dat de prins en zijn vrouw ook stappen ondernemen tegen The Sun en de Daily Mirror.