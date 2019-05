Thomas Markle voelt zich persoonlijk aangevallen door film over Harry en Meghan MVO

Bron: Metro UK 1 Royalty Thomas Markle (74) voelt zich persoonlijk aangevallen door de film ‘Becoming Royal’. Die vertelt het romantische verhaal van zijn dochter, Meghan, en de Britse prins Harry. Het is zo goed als traditie dat de Britse koninklijke koppels hun eigen film krijgen, maar Thomas kan er niet mee lachen.

Net als Harry en Meghan kreeg ook Thomas een dubbelganger in de film uit 2018, maar hij vindt het hele project niet meer dan “domme fictie”. De prent is - “losjes”, zo meent Thomas - gebaseerd op de periode waarin Meghan en Harry hun huwelijk planden. Er wordt heel wat focus gelegd op de slechte relatie tussen Meghan en de rest van haar familie, waaronder haar vader. Zo is er een scène te zien waarin Thomas Meghan via de telefoon vertelt dat hij niet met haar naar het altaar zal wandelen, omdat hij last had van zijn hart.

“Ik ben erg teleurgesteld in de makers van deze film, en hoe vrij ze zijn omgesprongen met de feiten”, meent hij. “Ik vind het niet fijn dat ik zo ben afgebeeld. Ik voel me zelfs persoonlijk aangevallen.” ‘Becoming Royal’ beweert in de trailer dat ze ‘het verhaal achter het sprookje’ zullen vertellen, ‘het verhaal dat je nooit gekend hebt’. “Logisch, ja”, sneert Thomas. “Omdat het gewoon niet is gebeurd.”

Thomas Markle was de opvallende afwezige tijdens het huwelijk van zijn dochter in mei 2018. Hij beweert nog altijd dat hij niet simpelweg heeft afgezegd, maar dat hij niet mocht overvliegen omwille van een hartoperatie. Het is niet geweten of hij zijn kersverse kleinzoon, Archie, al heeft ontmoet.