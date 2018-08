Thomas Markle verdiende al 100.000 euro door te praten over zijn dochter DBJ

30 augustus 2018

08u08

Bron: De Telegraaf 0 Royalty Meghan Markle (37) wil niets liever dan dat hij even zijn mond houdt, maar Thomas Markle (74) kan het niet laten. Meghan's vader verdiende naar verluidt al meer dan 100.000 euro door te praten over zijn dochter.

Thomas zou inmiddels al 100.000 euro hebben opgestreken met zijn onthullingen over Meghan, zijn telefoongesprekken met zijn schoonzoon en zijn contacten met het Britse hof. Dat media-offensief wordt hem door de Britse hofhouding bijzonder kwalijk genomen, helemaal nadat hij naar aanleiding van het bezoek van president Trump aan de Queen haar in de discussie betrok. Thomas Markle zei: "Als ze díe man ontvangt, waarom mij dan niet? Ik ben een stuk minder erg dan hij!”

Door dit soort ongewone uitspraken loopt Thomas Markles mediawinkeltje dan ook als een trein. Hij heeft in jaren niet meer zoveel geld verdiend, sinds hij in Hollywood werkte als lichtman bij onder andere de successerie Married... with Children. Stoppen met het geven van interviews is voor hem dus een duivels dilemma. Hij weet dat Meghan en Harry niets liever zouden willen dan dat, maar aan de andere kant heeft hij sinds het huwelijk in mei ook al drie maanden niets meer van hen gehoord.

Het is moeilijk in te schatten of zij wel ineens op de stoep zouden staan als hij voor wat langere tijd radiostilte in acht zou nemen. De kans daarop acht hij zelf klein, getuige zijn verdrietige uitspraken in een van die gewraakte interviews: "Soms denk ik zelfs dat ik mijn dochter helemaal nóóit meer zie!” Als dat waar zou zijn, zou Thomas zijn dochter én zijn gestage bron van inkomsten kwijt zijn en dat is een afweging die hij nu moet maken.