Thomas Markle probeert contact met dochter Meghan via de pers af te dwingen: “Ik heb haar gesmeekt om de telefoon op te nemen” KD

09 december 2018

17u25

Bron: DailyMail 1 Royalty Thomas Markle, de vader van hertogin Meghan Markle, probeert opnieuw contact met zijn dochter via de pers af te dwingen. In de Daily Mail vertelt hij hoe moeilijk het is om te communiceren met Meghan en prins Harry. “Ze hebben een muur van stilte rond hen opgetrokken.”

Thomas gaf een uitgebreid interview aan de Daily Mail. “Ik ben buitengesloten en ik kan niet stil blijven", zegt hij. “Ik heb meerdere pogingen gedaan om mijn dochter via sms of brief te bereiken, maar zij en Harry hebben een muur van stilte rond hen opgetrokken. Ze geloven alle negatieve dingen die over mij geschreven worden.”

“Ik heb haar gesmeekt om de telefoon op te nemen. Ik heb haar een ellenlange aangetekende brief gestuurd via haar woordvoerder in Los Angeles. Ik heb Doria (zijn ex-vrouw en de moeder van Meghan, nvdr.) zelfs persoonlijk een brief bezorgd en gevraagd waarom onze dochter niet tegen mij wil spreken.”

(lees verder onder de tweet)

#Meghan’s father #ThomasMarkle reveals her sweet cards and #proof he did go to her first wedding | #MeghanMarkle https://t.co/QXRpKdyQL6 #MEGXIT(@ MEGXIT2) link

De vader van de hertogin van Sussex deelde ook wat persoonlijke info met de media. Zo gaf hij hen een kopie van de uitnodiging voor haar eerste huwelijk, waarop de voormalig actrice te zien is in een badpak terwijl ze een biertje vasthoudt, alsook enkele foto’s van de trouwpartij. Hij deelde ook enkele persoonlijke boodschappen die zijn dochter in het verleden achterliet op kerstkaartjes.

Fans van Meghan zijn hier niet over te spreken en noemen het een inbreuk op haar privacy. Samanta Markle, de halfzus van Meghan, zal dat verwijt binnenkort ook te horen krijgen. Zij brengt, uitgerekend in de periode waarin Meghan moet bevallen, een boek uit waarin ze naar eigen zeggen alles zal vertellen wat Meghan angstvallig voor de wereld verborgen wil houden.