Thomas Markle: "Meghan gaf de gasten op haar trouwfeest marihuana"

11 december 2018

Royalty Thomas Markle (74), de vader van Meghan, heeft opnieuw een onthulling over zijn dochter gedaan. Volgens de man gaf zijn dochter op haar eerste trouwfeest elke gast een goodiebag met daarin een zakje drugs.

In 2011 stapte Meghan Markle (37) voor de eerste keer in het huwelijksbootje. Op Jamaica gaf ze haar jawoord aan de Amerikaanse filmproducent en -regisseur Trevor Engelson (42). Aan haar 102 gasten gaf ze dan weer goodiebag met daarin ook een zakje weed - volgens haar vader dan toch. “Het is daar illegaal, maar niemand maakte zich er erg druk om”, blikt Thomas Markle terug op het huwelijksfeest. “Het is er bijna gewoon. Ik rook het niet en volgens mij Meghan ook niet. Ik weet niet meer wat ik met mijn zakje gedaan heb. Ik denk dat ik het heb weggegeven”, zo vertelt Thomas aan The Daily Mail.

Dit jaar was vader Markle niet aanwezig op de bruiloft van zijn dochter. Hij moest verstek geven wegens een slechte gezondheid. In het interview met de Britse krant reageert Thomas ook op alle verhalen die de ronde doen over Meghan. Zo zouden Meghan en Kate Middleton elkaar niet liggen en zou de vrouw van Harry ook erg moeilijk zijn om mee te werken. ”Ik herken de persoon uit deze verhalen niet. De Meghan die ik ken was altijd lief, aardig en vrijgevig. Ze was altijd al veeleisend, maar nooit onbeleefd.”