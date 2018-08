Thomas Markle loog tegen prins Harry over foto's: "Maar ik had naar hem moeten luisteren" MVO

12 augustus 2018

09u09

Bron: ANP 1 Royalty Thomas Markle heeft opnieuw, en naar eigen zeggen voor de allerlaatste keer, details over zijn gesprekken met zijn dochter Meghan en haar man prins Harry naar buiten gebracht. De 74-jarige Thomas vertelt tegen Mail on Sunday onder meer hoe hij de hoorn erop gooide toen Harry hem telefonisch confronteerde met het schandaal rondom de in scene gezette paparazzifoto's.

"Harry zei tegen mij dat ik nooit naar de pers moest stappen. Dat het zou eindigen in tranen. 'Ze eten je levend op.' Hij had gelijk", zegt Thomas terwijl hij terugkijkt op het moment dat hij begin mei besloot geld aan te nemen van een paparazzo om 'spontane' foto's in scene te zetten van zijn voorbereidingen op het koninklijk huwelijk. Toen Harry belde en hiernaar vroeg, loog Thomas, zo geeft hij nu toe. Hij zei dat het niet waar was, maar een paar dagen later kreeg hij opnieuw een telefoontje van de prins. Er waren beelden opgedoken die aantoonden dat Markle wel degelijk had samengewerkt met de paparazzo. Een verhit gesprek volgde in wat Thomas een "onbeleefd" telefoontje noemt.

Markle, die intussen in het ziekenhuis was beland door een hartaanval, zei tegen de Britse prins: "Misschien is het beter voor jullie als ik dood zou zijn. Dan kunnen jullie doen alsof jullie verdrietig zijn. Daarna hing ik op." Achteraf gezien vindt Thomas dat zijn schoonzoon absoluut het recht had om hem terecht te wijzen. Maar het was de opmerking van zijn dochter die hem het meeste pijn deed. Ze liet haar vader weten dat hij geen toespraak meer mocht houden op haar bruiloft. "Dat kwetste mij."

Geen toenadering

Markle vervolgt: "Ik ben niet boos op Harry. Ik ben niet boos op Meghan. Ik houd van hen. Ik wens ze het beste. Maar voor de rest; f*** it. Ik ben er klaar mee." Thomas zegt dat het Britse koninklijke huis hem niets meer interesseert en dat hij zijn oude leven terug wil. Ook ontkent de vader van Meghan de berichten dat zijn dochter hem wellicht deze zomer nog komt opzoeken tijdens een privéreis naar de Verenigde Staten. Volgens Thomas is er geen enkele sprake van toenadering van de kant van Harry en Meghan. Hij heeft ze al maanden niet gesproken.

Eind vorige maand deed Markle ook al een boekje open over zijn geruïneerde relatie met zijn dochter en Harry. Hij zei toen onder meer dat Meghan niets zou zijn zonder hem en was woest over "haar gevoel van superioriteit". Na het explosieve interview zou er crisisberaad zijn geweest binnen het Britse hof om te bepalen hoe met de loslippige Thomas om te gaan.