Thomas Markle: “Ik vernam het nieuws over Meghans zwangerschap via de radio” SD

21 oktober 2018

20u04

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle is niet door zijn dochter Meghan op de hoogte gesteld van haar zwangerschap, maar vernam het nieuws via de radio. Dat zei hij tegen de Sunday Mail. Desondanks is hij heel blij voor zijn dochter.

Meghans vader was onderweg met zijn auto van de Verenigde Staten naar Mexico, toen hij op de radio hoorde dat Kensington Palace had bevestigd dat prins Harry en zijn vrouw Meghan een kind verwachten. “Het eerste waar ik aan dacht was hoe ik 37 jaar geleden de pasgeboren Meghan in mijn armen hield”, aldus Thomas. “Ik dacht: mijn baby krijgt een baby. Het was een trots gevoel. Ik was vervuld van liefde, vreugde en geluk voor zowel mijn mooie dochter als mijn schoonzoon. Een nieuwe baby is een zegen en ik kijk uit naar een kleine Meghan of een kleine Harry.”

Meghans vader dacht terug aan de geboorte van zijn dochter Meghan. “Midden in de nacht werd Meghan geboren via een keizersnee. Doria (Meghan’s moeder) was onder narcose, dus ik was de eerste die haar mocht vasthouden. Toen ze haar aan mij gaven en ik haar voor het eerst in mijn armen hield, was het liefde op het eerste gezicht. Ze was de allermooiste baby”, herinnerde hij zich. “Meghan knipoogde naar me en ik werd verliefd op haar. Die liefde is nooit meer overgegaan.”

De relatie van de 74-jarige gepensioneerde lichttechnicus met zijn dochter Meghan is moeizaam. Een aantal dagen voor de trouwdag van Harry en Meghan bleek dat Thomas Markle zich had laten betalen voor het maken van paparazzifoto’s, iets waarvoor hij later zijn excuses aanbood. Vanwege hartproblemen kon hij niet naar Londen komen om zijn dochter naar het altaar te begeleiden.

Samantha, de halfzus van Meghan, heeft al eerder gereageerd op het koninklijke babynieuws. Zij hoopt dat de baby de familie bij elkaar brengt. “Ik hoop dat mijn vader betrokken wordt bij de baby, zijn kleinkind. Dat is voor iedereen het beste. Een baby verandert alles en maakt mensen zachter. Op een juist moment moeten we met z’n allen bij elkaar zitten en dingen uitspreken, want hoewel ik nog steeds van mijn zusje houd, was ik niet blij met de manier waarop ze onze vader behandelde ten tijde van haar huwelijk”, zei Samantha, die al jaren geen contact meer heeft met Meghan, tegen The Sun.