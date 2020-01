Thomas Markle heeft nieuw plan: “Als ik niets van Meghan hoor, geef ik elke maand een interview” SDE

27 januari 2020

12u00

Bron: Mirror 2 Royalty Het is geen geheim dat Thomas Markle (75) wanhopig graag contact wil met zijn dochter Meghan (38), maar dat zij niets meer van hem moet weten. Daarom bedacht de Amerikaan nu een nieuw plan: hij wil elke maand een interview geven, tot Meghan contact met hem opneemt. Dat vertelde hij in ‘Good Morning Britain’.

Thomas Markle klonk vastbesloten toen hij zijn plan uit de doeken deed in de tv-show ‘Good Morning Britain’. “Als ik in de dertig dagen na dit interview niets hoor, dan waag ik opnieuw een poging", zei hij strijdlustig. “Ik wil niet voor de rest van mijn leven in stilte in mijn woonkamer zitten wachten tot iemand contact met me opneemt. Ik heb geen andere manier om hen te bereiken. Dus doe ik een interview en wacht ik dertig dagen op een antwoord. Het is de enige kans die ik heb. Ik heb met Doria (Meghans moeder, red.) gesproken en haar brieven gestuurd in de hoop Meghan te bereiken. Ik ben aan hun genade overgeleverd. Als ze contact met me willen opnemen, zal dat zeker geen probleem zijn.”

“Wees een man”

En Thomas weet al goed wat hij tegen zijn dochter en zijn schoonzoon Harry zou zeggen. “Ik zou tegen haar zeggen: ‘Ik houd van je, laten we gaan samenzitten en dit oplossen.’” En zijn boodschap voor Harry zou zijn: “Wees een man en vlieg hierheen om me te zien, dan zullen we praten.” Hij voegt eraan toe: “Ik denk dat Harry in het begin naar me had moeten komen. Hij vroeg via de telefoon om haar hand. Een lid van de koninklijke familie die een vliegtuig ter beschikking heeft wanneer hij wilt, kon best in hoogsteigen persoon om haar hand komen vragen. Ik vind dat hij nog steeds contact met me kan opnemen. Ze maken hier elke dag een groot drama van voor de wereld, maar het is eigenlijk gewoon een familiaal probleem. Het moet ook zo opgelost worden.”

Gekwetst

Toch haalt de man ook uit naar zijn dochter en schoonzoon. “Ik denk dat ze de Queen gekwetst hebben. Ik denk dat ze de royals gekwetst hebben - en het gaat niet werken om gewoon naar een ander land te gaan en daar Engeland te dienen. Ik schaam me een beetje en heb medelijden met de Queen. Toen ze trouwden, werden ze royalty. Ze wisten wat dat betekende. Het was Harry’s leven, en Meghan had een heel gelijkaardig leven.”

Misverstand

“Mijn gezondheid is wankel. Ik heb veel last van stress door alles wat er gaande is. Elke dag gebeurt er wel iets nieuws en verschijnt de pers aan mijn deur. Ik ben nog steeds erg teleurgesteld. Natuurlijk houd ik van mijn dochter en mijn kleinzoon, en ik ben zeker dat ik van Harry zou houden, als ik hem zou ontmoeten. Deze beslissing is gewoon zo verwarrend, ik denk niet dat iemand het begrijpt.” En ook: “Ik denk dat dit een misverstand is dat tussen twee families opgelost moet worden. Ik weet niet echt hoe ik dit moet aanpassen, maar ik blijf hopen dat we op een bepaald moment weer bij elkaar komen. Op dit moment gaat het voor meer problemen zorgen, en wat ik nu zeg zal ook voor problemen zorgen. Maar ik ben zo teleurgesteld dat ik mijn kleinzoon nog niet heb gezien en ik mis mijn dochter écht.”