Thomas Markle geeft toe dat hij tegen zijn dochter loog over paparazzifoto's: "Maar ik deed het niet voor het geld"

25 januari 2020

18u00

Bron: The Mirror 0 Royalty In de nieuwe documentaire ‘Thomas Markle: My Story’ geeft Thomas Markle (75) toe dat hij tegen zijn dochter Meghan (38) gelogen heeft over foto’s die gepubliceerd werden voor haar huwelijk met prins Harry (35). Hij loog dat ze niet in scène gezet waren, maar verdient er nog steeds grof geld aan. Dat schrijft The Mirror.

Vlak voor het huwelijk van Meghan Markle met prins Harry verschenen foto’s van Thomas Markle in de Britse pers. Daarop was te zien hoe de Amerikaan zich voorbereidde op het evenement: hij las een boek over het Verenigd Koninkrijk, was te zien terwijl hij opgemeten werd voor een pak ... Maar al snel werd duidelijk dat alles in scène gezet was. De foto’s brachten zo'n 100.000 dollar op, waarvan Thomas 30 procent kreeg.

Tot op de dag van vandaag brengen ze nog geld op, geeft Thomas toe in de documentaire ‘Thomas Markle: My Story’. “Absoluut. Die foto’s zullen voor altijd blijven verkopen.” Toch houdt hij vol dat hij het niet voor het geld deed, maar alleen zijn imago probeerde te verbeteren. “Het was al maanden gaande. Het leek alsof elke krant me wilde afschilderen als een domme, dikke sloddervos. Ik kocht een nieuw toilet en dat werd wereldwijd nieuws. Ik werd een grap: dat was mijn troon. Toen kwam een man naar me toe die zei: ‘Ik kan jouw imago veranderen.’ Hij zei: ‘Het probleem is dat alle foto’s van jou verschrikkelijk zijn. Ik kan ervoor zorgen dat je er respectabel uitziet. Ik zal foto’s van je nemen zodat het eruitziet alsof je je klaarmaakt voor het huwelijk.’ Het idee was dat het allemaal spontane foto’s zouden zijn, discreet. Niemand zou weten dat ze geposeerd zouden zijn. Ik zou gewoon mijn dagelijkse routine volgen.”

Telefoontje

Toch had hij zijn twijfels, geeft hij toe. “Ik had het gevoel dat het heel erg met haken en ogen aan elkaar hing, maar hij bleef zeggen: ‘Je moet me vertrouwen. Ik heb dit al honderd keer gedaan.’" Toch lekte uit dat de foto’s in scène gezet waren. Meghan en Harry belden Thomas op om te vragen of het waar was. “Ik ontkende het", zegt Thomas. “Harry vroeg me alleen maar of ik geposeerd had terwijl ik opgemeten werd voor een pak en ik zei: ‘nee, ik was niet aan het poseren voor het opmeten van een pak, ik werd opgemeten voor een nieuwe hoody.’ Dat is wat ik zei. Natuurlijk was dat een leugen. Ik loog tegen hen. Ik ben er niet trots op, maar zo is het. Ik deed het niet voor het geld, ik deed het om mijn imago te verbeteren.”

Hoewel Thomas in het verleden hoopte op een hereniging met zijn dochter, wil hij nu zichzelf verdedigen in de media - en er grof voor betaald worden. “Ik ga mezelf verdedigen en ik ga ervoor betaald worden. Het kan me niet schelen. Op dit moment zijn ze het me verschuldigd. De royals zijn het me verschuldigd. Harry en Meghan zijn het me verschuldigd. Ik moet beloond worden voor wat ik heb meegemaakt. Mijn dochter vertelde me dat ze voor me zou zorgen wanner ik bejaard zou zijn. Nu ben ik bejaard. Het is tijd om voor papa te zorgen.”