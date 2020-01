Thomas Markle bikkelhard over zijn dochter: “Ze maakt van de monarchie een Aldi met een kroontje op” MVO

19 januari 2020

11u10

Bron: The Sun 3 Royalty Nu Harry en Meghan hun koninklijke titels hebben opgegeven, lijkt de Megxit zo goed als rond. Volgens Meghans vader, Thomas Markle (75), is dat een grote schande. “De Britse monarchie is één van de oudste, nobelste instituten ter wereld, en zij heeft dat kapot gemaakt.”

Thomas is er naar eigen zeggen het hart van in. Hij doet zijn verhaal in een nieuwe documentaire voor Channel 5. “Dit is niet het meisje dat ik heb opgevoed”, klinkt het. “Ze heeft het koningshuis teleurgesteld. Ze heeft hen als een blok laten vallen.” Bovendien noemde hij het aftreden van Harry en Meghan “beschamend”.

“Het Britse koningshuis is een eeuwenoud, nobel instituut. Meghan doet hen nu goedkoop overkomen. Ze hebben er gewoon een soort Walmart met een kroontje op van gemaakt.” Walmart is een goedkope Amerikaanse supermarktketen die te vergelijken valt met onze Aldi. “Ze leefde de droom van elk klein meisje, maar dat heeft ze weggegooid voor geld.”

Toch hoop Thomas dat hij de banden met zijn dochter ooit nog kan herstellen. De gepensioneerde man, die momenteel in Mexico woont, zou graag een foto van zichzelf, Meghan, Harry en kleinzoon Archie aan zijn muur kunnen hangen. “Als ik dat kan doen, sterf ik als een gelukkig man.” Maar in feite heeft hij baby Archie zelfs nog nooit ontmoet. Meghan weigert op dit moment namelijk elk contact met haar vader, die binnenkort zelfs tégen haar zal getuigen in de rechtszaak tussen haar en de roddelbladen.

“Voorlopig heeft mijn vader dan maar foto’s van Archie opgehangen die hij vond in de krant”, voegt Thomas Markle Jr., de broer van Meghan, daaraan toe. “Het is afzien voor hem, dat hij zijn kleinkind niet mag zien. Ook zijn oude foto’s van Meghan hangen nog in het hele huis. Hij hoopt al maanden - jaren zelfs - dat Meghan hem de hand zal reiken, maar er is nu zoveel tumult ontstaan dat ik betwijfel of dat ooit nog zal gebeuren. Het is fantastisch dat Meghan centra voor vrouwenrechten bezoekt enzo, maar ze zou zich ook wel eens mogen ontfermen over haar eigen familie...”