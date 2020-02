Thomas Markle berispt zijn dochter: “Ze heeft geen recht om zo tegen de queen te spreken” MVO

26 februari 2020

11u16 0 Royalty Thomas Markle (75) haalt opnieuw uit naar zijn dochter via de Britse media. Volgens hem had Meghan “geen enkel recht” om zich zo tegen de Queen te verzetten. “Ik ben heel teleurgesteld in haar, op dit moment”, klinkt het.

Prins Harry en Meghan lieten in een statement duidelijk horen dat ze niet blij waren met de Megxit-termen. Vooral het feit dat ze het woord ‘royal’ niet meer mogen gebruiken om zichzelf te omschrijven, schoot bij hen in het verkeerde keelgat. “Maar het is logisch dat ze zichzelf geen royals meer mogen noemen”, bedenkt Thomas zich. “Ze zijn zélf uit de monarchie gestapt. Ze hebben ook niet het recht om zo tegen de koningin te spreken. Dat is niet alleen beledigend tegenover de Queen zelf, maar ook tegenover het Britse volk.”

Het koppel liet namelijk weten dat Elizabeth II géén zeggenschap had over het woord ‘royal’ en dat ze hen niet wettelijk had kunnen tegenhouden als ze de term bleven gebruiken. Ze maakten het dus erg duidelijk dat ze zelf kozen om het merk ‘Sussex Royal’ - hun gekoesterd visitekaartje - te laten vallen. Volgens vele Britten een smaakloze uithaal naar het koningshuis, en bovendien ook volledig naast de kwestie. “Na dat hele Megxit-circus van hen”, liet een expert zich uit op zender BBC. “Doe je gewoon wat de Queen je vraagt. Uit respect, en ook omdat het smaakloos is om munt te slaan uit de monarchie nadat je eruit bent gestapt.”

Geen Archie

Markle heeft echter nog een ander eitje te pellen met zijn dochter. Hij bevestigde aan enkele journalisten die hij tegenkwam in een winkelcentrum in Rosarito, Mexico dat hij zijn kleinzoon, Achie, nog altijd niet ontmoet heeft. “Heel erg vind ik dat”, klinkt het. “Maar ik verwachtte niets anders. Wist je dat Meghan mij slechts één dag voor haar huwelijk gedumpt heeft? Toen heeft ze me verteld dat ze me niet meer wilde zien. Op diezelfde dag heeft ze Doria’s familie gedumpt (Doria Ragland, de moeder van Meghan, nvdr). Ze heeft élke familie waar ze deel van uitmaakte laten vallen, en nu doet ze hetzelfde met de koninklijke familie.”

