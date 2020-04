Thaise koning woest over uitlekken escapades met maîtresses in Duitsland TDS

03 april 2020

12u00

Bron: ANP 14 Royalty De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (67), die door het leven gaat als koning Rama X, zou zeer ontstemd zijn over het De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (67), die door het leven gaat als koning Rama X, zou zeer ontstemd zijn over het uitlekken van details over zijn verblijf in een luxehotel in Duitsland . De koning verblijft daar naar verluidt in gezelschap van een twintigtal maîtresses, die van hem allemaal een militaire rang hebben gekregen en een nummer dat hun plek in de koninklijke harem aangeeft.



De in Australië wonende Schotse journalist, wetenschapper en biograaf Andrew MacGregor Marshall onthulde deze week sappige en tegelijk schokkende details over het koninklijk verblijf in hotel Sonnenbichl in de mondaine Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen. Het luxehotel staat geheel ter beschikking van Vajiralongkorn. De Thaise koning is daar sinds 2016 vaste klant, al spendeert Rama X sinds 2007 al sowieso het grootste deel van zijn tijd in Beieren. Alleen voor een handvol belangrijke plechtigheden vliegt hij terug naar Thailand, meestal ook slechts voor een paar dagen.

Volgens onderzoek van MacGregor Marshall, waaruit nu illegaal ook in Thailand wordt geciteerd, heeft de koning zijn ‘vriendinnen’ verzameld in een militair regiment, de Special Air Service. Die wonen, al dan niet vrijwillig, bij hem in het hotel waar de gehele vierde verdieping momenteel exclusief domein is van de koning. Daar bevindt zich ook de ‘kamer van plezier’, waar de koning zich met al zijn dames kan ‘ontspannen’.

Koninklijke promotie

De meeste vrouwen zijn afkomstig uit de Koninklijke Garde en ze hebben allemaal een nummer, vanaf SAS01 voor de hoogste in de koninklijk rang. De minnaressen hebben ook allen een koninklijke achternaam gekregen, Sirivajirabhakdi. Bij een onderzoek in 2017 bleken maar liefst elf vrouwen met die achternaam een militaire promotie te hebben gekregen. Inmiddels zijn er vijftien met die naam bekend, van majoor Prapassorn Sirivajirabhakdi (SAS01) tot luitenant Onanong Sirivajirabhakdi. De ‘koninklijke gemalin’ Koi, die vorig jaar publiekelijk aan de kant werd geschoven, maakte daar ook deel van uit.

De Thaise censuur slaagt er steeds minder in en de monarchie te onderdrukken. Jongere Thai worden ook steeds creatiever in het camoufleren van kritiek, waardoor de autoriteiten achter de feiten aan lopen. Ook lukt het de censuur minder goed om te voorkomen dat buitenlandse berichtgeving over de koning tot Thailand doordringt. Daardoor weten nu veel meer mensen dat de koning afwezig is en waar hij zich mee bezighoudt.

“Het wordt steeds moeilijker om de tweets te controleren”, aldus de Thaise professor Puangthong Pawakapan. “Hoe meer ze het proberen te onderdrukken, hoe viraler het gaat.” De Thai is de afgelopen decennia altijd ingeprent dat het koningshuis boven alle partijen staat en dat koning Bhumibol als een vader voor al zijn kinderen zorgt. Nu blijkt dat diens zoon en opvolger Vajiralongkorn alleen voor zichzelf zorgt en zich niet bekommert om de door het coronacrisis ingestorte economie, groeien verzet en weerzin. Maar de koning heeft vooralsnog het leger achter zich, waardoor hij nog stevig op de troon lijkt te zitten.

