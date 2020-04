Thaise koning verlaat luxehotel in Duitsland en keert (zonder quarantaine) terug naar huis

Royalty

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (67), die door het leven gaat als koning Rama X, wordt in de loop van vandaag, zondag, terugverwacht in Thailand. Zijn vertrek uit Duitsland heeft echter niets te maken met de ophef die ontstond over zijn bedenkelijke verblijf : de vorst wordt in zijn thuisland verwacht om er deel te nemen aan enkele officiële festiviteiten.