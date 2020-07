Thaise koning verlaat luxehotel in Duitsland en keert (heel even) terug naar eigen land TDS

06 juli 2020

11u49 0 Royalty Thailand krijgt maandag voor het eerst sinds 6 april weer koninklijk bezoek. Koning Vajiralongkorn (67), die dit jaar nog maar amper vier dagen in eigen land is geweest, komt dan even naar Bangkok om ceremonieel de kleding te wisselen van het beeld van de smaragden Boeddha in Wat Phra Kaew, de tempel op het terrein van het Grand Palace. Opvallend genoeg komt ook zijn vrouw Suthida mee, van wie gezegd wordt dat ze de Thailand krijgt maandag voor het eerst sinds 6 april weer koninklijk bezoek. Koning Vajiralongkorn (67), die dit jaar nog maar amper vier dagen in eigen land is geweest, komt dan even naar Bangkok om ceremonieel de kleding te wisselen van het beeld van de smaragden Boeddha in Wat Phra Kaew, de tempel op het terrein van het Grand Palace. Opvallend genoeg komt ook zijn vrouw Suthida mee, van wie gezegd wordt dat ze de uitspattingen van haar man met zo’n 20 minnaressen in een luxehotel in Duitsland bewust door de vingers ziet.



De kleding van het voor de Thai heilige beeld wordt drie keer per jaar verwisseld: voor de zomer, het regenseizoen en de winter. Maandag begint volgens de Thaise maankalender de achtste maand en daarmee het regenseizoen. Voor elk van de seizoenen is er specifieke gouden kleding, die door de koning persoonlijk wordt gewisseld. In maart voorzag Vajiralongkorn het beeld van de zomerkleding.

De laatste keer dat de in Beieren wonende koning naar Bangkok reisde, was voor de viering van de dag van de monarchie. Hij bleef toen samen met zijn echtgenote koningin Suthida nauwelijks 19 uur in Thailand: hij arriveerde vroeg in de morgen en vloog in de volgende nacht weer terug. Zo’n zelfde scenario wordt door waarnemers ook dit keer verwacht.

Speciale vlucht

Thai Airways stuurt zondag een vliegtuig naar Zürich - de koningin woont in tegenstelling tot haar man in Zwitserland - om het koningspaar op te halen. Daarna gaan ze samen naar Bangkok, om aan het einde van de dag, wanneer alle plechtigheden achter de rug zijn, weer te vertrekken. Waarom Suthida zich precies in Zwitserland bevindt, blijft voorlopig een mysterie. Wel is geweten dat ze verblijft in het luxueuze Seehotel Kastanienbaum in Luzern, een stad in centraal Zwitserland. “De Thaise koninklijke familie leeft momenteel volledig in afzondering. Daarom wordt er veel gespeculeerd en kan informatie amper bevestigd worden”, zegt royaltykenner Thomas Bürgisser. “Maar in Thailand is de koning uiteraard bekend. Daarom kan hij zich in Europa veel vrijer bewegen.”

De Thaise koning, die in 2016 zijn overleden vader Bhumibol opvolgde en vorig jaar werd gekroond, woont in feite al sinds 2007 in Beieren. Hij heeft daar ook een aantal huizen, maar onder meer vanwege de coronacrisis en de geldende bewegingsbeperkingen gaf hij dit keer de voorkeur aan het geheel door hem afgehuurde hotel in Garmisch-Partenkrichen. In Thailand wordt daarover niet bericht, al uit de bevolking ook op andere manieren hun ongenoegen.

