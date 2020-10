Thaise koning stuurt kat naar diploma-uitreiking van eigen dochter TDS

02 oktober 2020

18u04

Royalty De Thaise koning Vajiralongkorn (60), beter bekend als Rama X, had het eredoctoraat graag persoonlijk uitgereikt aan zijn talentvolle dochter prinses Sirivannavari, maar de Thaise koning was helaas verhinderd om de plechtigheid aan de Chulalongkorn-universiteit bij te wonen. Of dat is althans de verklaring die de lokale nieuwssite Khaosod vrijdag geeft.

Over het feit dat de koning met een klein leger minnaressen in Duitsland woont en daarom niet aanwezig was, werd met geen woord gerept. De uitreiking werd nu overgenomen door prinses Sirindhorn, een zus van de Thaise vorst. Prinses Sirivannavari (33) kreeg een eredoctoraat in design voor haar rol bij de promotie van Thaise mode. “Zij is een genie in de fijne- en toegepaste kunst en ze heeft het leven van de burgers verbeterd”, aldus de universiteit. “Ze wordt ook wereldwijd erkend en geprezen voor het ontwerpen van kleding en accessoires.”

Het is in Thailand en buurland Cambodja gebruikelijk dat leden van de koninklijke familie - bij voorkeur de koning zelf - de afstudeerceremonie van universiteiten bijwonen en de diploma’s uitreiken. Met de groei van de bevolking en het aantal studenten is dat de laatste decennia wat moeilijker geworden, maar prinses Sirindhorn kweet zich op de Chulalongkorn-universiteit in Bangkok dapper van haar taak.

Bij de plechtigheid droeg ze een mondkapje, net als de meeste aanwezigen op haar nichtje prinses Sirivannavari na. Die had haar bescherming afgedaan voor de overhandiging van haar eredoctoraat van de kunstfaculteit als erkenning van haar enorme talent, haar steun voor kunstnijverheid en vakmanschap en haar modemerk.

