Thaise koning in Duitsland de klok rond bestookt door activisten: “Hij is hier niet welkom!” TDS

30 juli 2020

16u03

Bron: ANP 0 Royalty Duitse en Thaise activisten willen het verblijf van koning Maha Vajiralongkorn (68) - die door het leven gaat als koning Rama X - in Beieren zo onaangenaam mogelijk maken. “We willen hem het plezier ontnemen en hem duidelijk maken dat hij hier niet welkom is”, aldus Oliver Bienkowski van de actiegroep PixelHelper tegen de Deutsche Welle (DW).



Er zijn plannen om de klok rond actie te voeren bij hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen, waar de koning al het hele jaar logeert. Woensdag nog werd een grote zeecontainer op de weg voor het hotel gedumpt, met daarop een enorme, gemanipuleerde foto van Vajiralongkorn die zijn middelvinger opstak. Eerder waren er met een projector leuzen geprojecteerd op het hotel.

“We zijn nu op zoek naar een paar oude brandweerwagens, waarmee we naast de koning kunnen rijden wanneer hij weer op zijn fiets stapt om hier in de omgeving te gaan toeren”, zei Bienkowski, die ook denkt aan acties in Zwitserland. Daar verblijft Vajiralongkorn’s vierde echtgenote, koningin Suthida. De koning zelf heeft in Beieren naar verluidt gezelschap van meer dan een dozijn zorgvuldig uitgekozen en uit Thailand meegekomen gezelschapsdames.

Afwezig in Thailand

De actievoerders willen de Thaise koning, die dit jaar pas vijf dagen in eigen land is geweest en ook de afgelopen jaren voornamelijk in Beieren woonde, niet alleen wegpesten. Ze proberen ook de aandacht te vestigen op de afwezigheid van Vajiralongkorn in eigen land, een feit waarover in Thailand niet mag worden bericht. De Thaise Junya Yimprasert vertelde DW voor afschaffing van de monarchie te zijn. De koning, aan wie een aantal doden en vermissingen van critici worden toegeschreven, zou terecht moeten staan.

Uit diplomatieke bronnen is eerder dit jaar gelekt dat de entourage van de koning en de regering in Bangkok zich bij de Duitse regering en ambassadeur heeft beklaagd over de demonstraties tegen de koning.

