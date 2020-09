Thaise koning geeft officiële minnares plots al haar titels terug TDS

02 september 2020

16u50 0 Royalty Sineenat ‘Koi’ Wongvajirapakdi (35) heeft bijna een jaar nadat ze haar complete status in Thailand was kwijtgeraakt al haar adellijke en militaire titels weer terug. De Thaise koning Vajiralongkorn, beter bekend als Rama X, heeft een koninklijk bevel uitgevaardigd om deze in ere te herstellen. Volgens Thaise media is haar staat van dienst weer onberispelijk en is het alsof er nooit iets is gebeurd.



De koning verraste vorig jaar in oktober vriend en vijand door een officiële minnares aan te duiden. Hij had zijn oog laten vallen op Sineenat Wongvajirapakdi en benoemde haar tot ‘koninklijke gemalin’, maar amper enkele maanden later was de Thaise vrouw al haar adelijke titels alweer kwijt. Sineenat was volgens het paleis “te ambitieus”, “begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet” en “probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin”, aldus een verklaring. “Het gedrag van de koninklijke gemalin werd als respectloos beschouwd. Er was ongehoorzaamheid aan de koning en koningin.”

Sineenat was tevens lid van de koninklijke lijfwacht en verkeerde door haar functie al enkele jaren in de nabijheid van Vajiralongkorn. Daarnaast was ze ook gevechtspiloot en verpleegster. Maar volgens het paleis probeerde Sineenat het hof tegen te werken, omdat ze zelf ambities had om koningin te worden. “Sineenat gebruikte ook de naam van de koning zonder zijn toestemming om bevelen uit te vaardigen, wat voor verwarring zorgde bij het grote publiek.”

‘Dan toch niet dood’

Sineenat werd, nadat ze uit de gratie raakte bij Rama X, compleet uitgespuwd door de Thaise monarchie. Sindsdien leek de vrouw compleet van de aardbol verdwenen en ontstond er een mysterie rond haar toestand. Zeker omdat op internet beelden ook opdoken die gemaakt zouden zijn bij de crematie van minnares Sineenat, nadat ze zogezegd was overleden. Dat blijken nu dus valse geruchten: Sineenat werd vorige week al vrijgelaten door de Thaise vorst en door hem meteen op het vliegtuig naar München gezet. Daar kwam de koning, die grotendeels in Duitsland woont, haar zelfs hoogstpersoonlijk ophalen.

Sineenat Wongvajirapakdi werd vorig jaar zomer voorgesteld als de officiële bijvrouw van de koning, twee maanden nadat hij voor de vierde keer een huwelijk was aangegaan. Zijn echtgenote koningin Suthida (42) woont niet in Beieren maar verblijft op afstand in Zwitserland.

