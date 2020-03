Thaise bevolking ‘rebelleert’ tegen uitspattingen van koning Rama X in Duitsland: “Waarom hebben wij hem nodig?” Redactie

25 maart 2020

11u00

Bron: Daily Mail/Twitter 0 Royalty De uitspattingen van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn - die door het leven gaat als Rama X - worden hem in zijn thuisland niet bepaald in dank afgenomen. Dat De uitspattingen van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn - die door het leven gaat als Rama X - worden hem in zijn thuisland niet bepaald in dank afgenomen. Dat de monarch met verschillende vrouwen aan zijn zijde in Duitsland verblijft terwijl alle hotels voor toeristen gesloten zijn en het aantal besmettingen in Thailand blijft stijgen, leidt tot een storm van (online) protest. Hoewel er in het Aziatische land zware celstraffen staan op het bekritiseren van de monarchie, willen vele Thai toch hun verontwaardiging laten blijken.

De koning geldt in Thailand traditioneel als een levende god. Rama X is de opvolger van zijn vader Bhumibol, die in oktober 2016 overleed na zeventig jaar op de troon te hebben gezeten. Maar wie nu de sociale media bekijkt, ziet dat de Thaise bevolking vooral schande spreekt over hun koning, die met onder andere twintig vrouwen in de mondaine Beierse wintersportplaats is neergestreken. En ondanks de strikte uitgaansbeperkingen die in de Duitse deelstaat van kracht zijn, maakt de monarch ook geregeld uitstapjes met zijn gezelschap in de stad.

Sinds de praktijken van Rama X in zijn thuisland aan het licht kwamen door een lokale activist, staat een Thaise hashtag die zich vertaalt naar #waaromhebbenwijeenkoningnodig prompt bovenaan de lijst van meest besproken onderwerpen in het land. De hashtag die de monarchie in twijfel trekt, werd de afgelopen 24 uur al meer dan 1,2 miljoen keer gebruikt. Iets wat ook de autoriteiten niet is ontgaan, want de Thaise minister van Digitale Economie en Samenleving heeft intussen een veelzeggende waarschuwing gedeeld op Twitter. Wie de strenge wetten rond het verspreiden van online inhoud overtreedt, riskeert tot 15 jaar achter de tralies te belanden.

“Ik geef liever geen commentaar”, zei de minister tegen Reuters toen hem werd gevraagd of zijn waarschuwing verband hield met de stroom aan afkeurende berichten over de monarchie. “Ik heb niet gespecificeerd waar dit over ging - dit is een algemene herinnering. We volgen alle problemen op, zoals nepnieuws. We monitoren zoveel mogelijk en zo regelmatig mogelijk. We respecteren zelfexpressie, maar als het schade veroorzaakt zullen we de wet uitoefenen.”

Bankbiljetten beklad

De Thai uiten ook op andere manieren hun ongenoegen. Zo deelde Andrew MacGregor Marshall, journalist en auteur van ‘A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century’ enkele afbeeldingen waaruit zou blijken dat de koning steeds meer tegenwind krijgt van de bevolking. Op de foto’s is te zien hoe Thaise bankbiljetten werden beklad, onder meer door de ogen van Rama X te doorstrepen.

Marshall deelde verder nog een artikel waarin stond dat koning Vajiralongkorn 100 beademingsapparaten aan Thaise ziekenhuizen had geschonken en meent dat dit om ‘nepnieuws’ gaat. “Die foto werd in Italië gemaakt en heeft niets met Thailand te maken”, aldus de journalist op Twitter.

Corona-uitbraak

De gezondheidsautoriteiten van Thailand melden intussen dat er 107 nieuwe gevallen zijn bijgekomen in het land. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 934. Het gaat om 27 patiënten met corona die contact hebben gehad met reeds besmette mensen, 13 nieuwe gevallen inclusief ‘geïmporteerde gevallen’ en 67 mensen van wie nog niet bekend is hoe ze het virus hebben opgelopen. In Thailand zijn al vier mensen aan het coronavirus overleden, zeventig patiënten zijn genezen en 860 mensen worden nog in het ziekenhuis behandeld.

Another interesting sign of King Vajiralongkorn’s worsening unpopularity in Thailand is the number of defaced banknotes in circulation. Here is the latest example somebody sent me. pic.twitter.com/IgvYKbdfEn Andrew MacGregor Marshall(@ zenjournalist) link

The photo used in yesterday's fake news about King Vajiralongkorn donating 100 ventilators to Thai hospitals has been identified. It was taken in Italy and has nothing to do with Thailand. pic.twitter.com/BZ2VFg5s9s Andrew MacGregor Marshall(@ zenjournalist) link

