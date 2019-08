Thais hof publiceert foto’s van minnares koning Rama X als piloot, militair en zelfs in sport-bh Redactie/IB

27 augustus 2019

02u41

Bron: AD 1 Royalty Het Thaise koninklijk paleis heeft diverse foto’s gepubliceerd van de officiële bijvrouw van de Thaise koning Rama X. De beelden geven een zeldzaam inkijkje in de Thaise monarchie, die normaal gesproken vrij afgeschermd is van de buitenwereld.

De 34-jarige voormalige verpleegster, Sineenat Wongvajirapakdi, werd eind juli officieel benoemd als ‘bijvrouw’ van de 67-jarige koning. Op de ongeveer zestig beelden die maandag in lokale media verschenen, is ze te zien in verschillende situaties; met de koning, als piloot, deelnemend aan een militaire oefening en zelfs één in sport-bh. De foto’s veroorzaakten veel ophef in het land.

De officiële, vierde, echtgenote van de koning is koningin Suthida. Zij woont in Zwitserland. Koning Rama X heeft zeven kinderen bij zijn drie eerdere vrouwen. Al deze huwelijken eindigden in een scheiding.

lees verder onder de foto:

De openbaarmaking van de foto’s en een biografie van Sineenat Wongvajirapakdi is vooral opmerkelijk, gezien het gesloten karakter van het Thaise koningshuis. Koning Rama X verschijnt zelden in het openbaar en Thaise media kunnen slechts beperkt over dit soort zaken berichten. Het land kent een strikt verbod op majesteitsschennis.

De laatste keer dat een heerser in Thailand er een officiële concubine op nahield, was Rama VI in 1921, toen het land nog het Koninkrijk Siam heette.