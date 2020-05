Thai ontslagen na kritiek op muzikale vaardigheden van overleden koning Bhumibol SDE

De Thaise koning Bhumibol mag dan al in 2016 overleden zijn, toch blijft z'n invloed nog steeds doorwerken op zijn geboorteland. Een medewerker van Krispy Kreme Doughnuts werd deze week ontslagen na kritiek op de muzikale vaardigheden van koning Bhumibol. Dat schrijven Thaise media.

Chaiyaporn Sornbudnak had op Facebook enkele opmerkingen gemaakt over enkele muziekstukken die worden toegewezen aan de overleden koning Bhumibol. Zo stelde hij vraagtekens bij de originaliteit van de composities, die volgens hem flink waren beïnvloed door westerse liedjes. Ultraroyalisten vroegen daarop meteen om z'n ontslag. Niet zo verwonderlijk, want in Thailand staat er een maximumstraf van 15 jaar op het bekritiseren van de monarchie.

Chaiyaporn, die voor Krispy Kreme Doughnuts, werd dan ook ontslagen. Volgens het bedrijf werd zijn proefcontract simpelweg niet verlengd, maar de man zelf vermoed dat er meer aan de hand is. Dat prinses Sirindhorn, de zus van koning Vajiralongkorn, een van de aandeelhouders is van de Thaise franchisehouders van Krispy Kreme Doughnuts, zal z’n zaak ook niet veel goed gedaan hebben.

Het ontslag van Chaiyaporn leidde op Twitter ook tot boze reacties. "Mensen moeten niet ontslagen worden omdat ze een mening hebben", luidde een tweet. Ook werd opgeroepen tot een boycot. "Als jullie de mening van mensen niet respecteren, dan steunen wij jullie zaak niet.”