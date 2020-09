Thai massaal op straat in protest tegen regering en controversiële koning Rama X: “Hervorm de monarchie” Redactie

Bron: ANP 1 Royalty 15 jaar cel, dat riskeer je in Thailand als je kritiek uit op de monarchie. Toch komt koning Maha Vajiralongkorn - Rama X voor de vrienden - steeds meer onder vuur te liggen. Zaterdag trokken duizenden betogers door de straten van Bangkok om te protesteren tegen de regering en het koningshuis. Ze eisen een hervorming van de monarchie. “Het land is van het volk, niet van de koning”, klinkt het. Al zal het die koning worst wezen: hij verblijft nog steeds met zijn harem in een luxehotel in Duitsland.

Er heerst al maanden onrust in Thailand. Sinds juli vinden er bijna dagelijks protesten plaats, maar zaterdag trok de grootste betoging in jaren door de straten van het land. Volgens een schatting van de politie waren er zo’n 5.000 mensen op de been. De demonstranten eisen hervormingen en het ontslag van de regering van premier Prayuth Chan-ocha. Een deel van de beweging gaat verder en durft zelfs het hoofd te bieden aan de monarchie. De leiders van het protest hebben in een brief gericht aan het paleis opgeroepen om de monarchie te hervormen, een nieuwe regering te vormen en de grondwet te herschrijven. Een topadviseur van koning Maha Vajiralongkorn nam de brief in ontvangst.

Dat op 19 september werd geprotesteerd, is niet toevallig. Op die datum in 2006 pleegde het Thaise leger een staatsgreep tegen de bij het volk populaire premier Thaksin Shinawatra, die nu in ballingschap leeft. Een van zijn opvolgers was zijn zus Yingluck, die in mei 2014 door een coup van generaal Prayut aan de kant werd gezet en die nu ook in het buitenland verblijft.

Majesteitsschennis

Dat koning Vajiralongkorn zo openlijk wordt aangevallen, is ongezien in Thailand. De monarchie is er zo goed als ongenaakbaar, en majesteitsschennis (lees: kritiek op de vorst) wordt er streng bestraft. Een van de eisen van de betogers is dan ook dat die strenge wet van tafel wordt geschoven. Ook vinden ze dat Rama X te veel macht heeft. Waar de Thaise koningen voor zijn aanstelling een eerder kleine rol speelden in het effectieve besturen van het land, wist Vajiralongkorn zijn macht in de laatste paar jaar serieus uit te breiden. Zo trok hij het beheren van de koninklijke schatkist naar zich toe, uit de handen van het ministerie van Financiën. Het zou gaan om een slordige 33 miljard dollar. Rama X breidde ook het leger, waar hij hoofd van is, serieus uit. Hij zette een vrijwilligerskorps op poten en liet 5 miljoen mensen daarvoor inschrijven. Hij overlegt ook niet met zijn adviseurs, maar stuurt hen enkel in zijn naam naar officiële gelegenheden. Wie hem in de weg staat, verdwijnt in de gevangenis of gewoon van de aardbol.

Vreemd genoeg regeert Rama X met ijzeren hand vanuit het buitenland. Hij is dit jaar nog maar zes keer in Thailand geweest, telkens voor minder dan 24 uur. De koning verblijft al maanden in een luxehotel in de mondaine Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen, dat volledig voor hem afgesloten werd. Hij houdt er zich op met een twintigtal leden van zijn harem, die allemaal een militaire rang van hem kregen, alsook een nummer om hun plek in de rangschikking van de harem aan te duiden. Of ze daar allemaal vrijwillig wonen, is niet geweten.

Vrouwen en willekeur

Het feit dat Rama X in het buitenland woont en vooral zijn escapades met zijn vele minnaressen doen zijn aanzien serieus zakken in de ogen van zijn volk. Begin deze maand veroorzaakte hij nog ophef toen hij plots zijn minnares Sineenat ‘Koi’ Wongvajirapakdi (35) uit de gevangenis liet halen. Toen hij haar vorig jaar in oktober de status van officiële bijvrouw gaf, verbaasde hij vriend en vijand. Sineenat raakte die titel van ‘koninklijke gemalin’ echter al snel weer kwijt. Sineenat was volgens het paleis “te ambitieus”, “begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet” en “probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin”, aldus een verklaring. De jonge vrouw werd uitgespuwd door het hof, ontheven van al haar titels en in de gevangenis gegooid. Sindsdien werd geen woord meer over haar gerept. Tot begin september dus, toen de koning klaarblijkelijk spijt had van die beslissing. Ze werd vrijgelaten en meteen op het vliegtuig naar München gezet, waar Rama X haar hoogstpersoonlijk verwelkomd zou hebben.

Of haar terugkeer iets is waar Sineenat blij om moet zijn, valt nog af te wachten. Rama X heeft immers geen veelbelovende geschiedenis met de vrouwen in zijn leven. Koningin Suthida, de voormalige lijfwacht die de koning vorig jaar in mei huwde, is al zijn vierde echtgenote. Zij blijft voorlopig buiten schot omdat ze in Zürich woont, maar het lot van haar voorgangers kan je allerminst rooskleurig noemen.

