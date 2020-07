Testament van prinses Diana werd in alle stilte aangepast: deze bedragen ontvingen prins Harry en William écht TDS

07 juli 2020

16u00

Bron: Daily Mirror 0 Royalty Bijna 23 jaar na de dood van prinses Diana tijdens de beruchte autocrash in Parijs raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat over de royal. Zeker niet nu haar erfenis en nalatenschap in de Britse media weer volop onderwerp van gesprek zijn, na een interview met Diana’s butler Paul Burrell. Zo was de wereld wellicht vergeten dat het testament van de prinses in alle stilte werd gewijzigd na haar dood, tegen haar eigen wensen in. Ook onthullen de Britse media welke duizelingwekkende bedragen én persoonlijke spullen prins William (38) en zijn broer Harry (35) nu werkelijk hebben ontvangen na het overlijden van hun geliefde moeder.

Prinses Diana had een leven uit de sprookjesboeken moeten leiden: op 20-jarige leeftijd trouwde ze met prins Charles en kreeg ze twee knappe zonen, prins William en prins Harry, van wie ze hield met heel haar hart. Maar het huwelijk ontspoorde, en niet veel later wist heel de wereld af van het ‘ondraaglijke’ lijden van de prinses. Pas nadat ze eindelijk uit haar ongelukkige huwelijk was ontsnapt, had ze een kans op een nieuw leven. Maar dat geluk werd haar niet gegund, want amper een jaar na haar scheiding, op de laatste dag van augustus 1997, kwam Diana op 36-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs.

Één van de dingen die de prinses had achtergelaten, was haar testament dat ze vier jaar eerder had ondertekend en na de scheiding nog had aangevuld. Volgens die versie zou 75% van haar sieraden en bezittingen verdeeld worden tussen prins William en prins Harry, terwijl de resterende 25% verdeeld zou worden onder de 17 petekinderen van Diana. Ook werd zo’n 55.000 euro gereserveerd voor haar butler, de rest van haar nalatenschap (toen ruim 23 miljoen euro) moest in bewaring worden gebracht tot de prinsen elk hun vijfentwintigste verjaardag hadden gevierd. Het testament legde de macht in handen van de moeder en zus van prinses Diana, die de taak hadden het nalatenschap te verdelen in overeenstemming met haar laatste wensen. Al werden die volgens de Britse media op het laatste moment en in het grootste geheim genegeerd.

(lees verder onder de foto)

Nieuwe verdeling

Want in december 1997 trokken Diana’s moeder en zus naar de rechtbank. Hun motieven hebben ze nooit nadrukkelijk onthuld, maar hun eis was simpel: ze wilden het testament kunnen wijzigen, waardoor zij het nalatenschap van de prinses anders konden verdelen dan Diana zelf had aangegeven. Zo zouden de twee prinsen hun aandelen in de erfenis van hun moeder pas op 30-jarige leeftijd kunnen opeisen, hoewel ze ‘normaal’ reeds op 25-jarige leeftijd uitbetalingen zouden hebben ontvangen. Bovendien zou elk petekind van de prinses welgeteld één aandenken krijgen, dat gekozen zou worden door de moeder en de zus van Diana.

In 2014, toen prins Harry 30 werd, ontvingen de prinsen uiteindelijk hun deel. Volgens de juridische documenten liet Diana haar zonen welgeteld 14.357.276 euro na, dat na het betalen van een erfbelasting werd gereduceerd tot 9.414.279 euro. “Er zijn weinig overeenkomsten tussen de gemiddelde burger en Harry en William, maar als het op belastingen aankomt, moeten ook zij hun deel betalen”, aldus een koninklijke medewerker. Het totale bedrag kwam tot stand na de schikking die ze trof tijdens haar scheiding van prins Charles, en bestaat uit aandelen, juwelen, contant geld en persoonlijke spullen uit haar verblijf in Kensington Palace. Het geld werd eerlijk verdeeld over haar twee zonen, ook al zal William later méér erven van zijn vader, gezien hij dan als prins van Wales zal worden aangeduid.

Hoewel het geld ongetwijfeld belangrijk is, zijn het enkele van Diana’s persoonlijke items die veel specialer zijn. Het bekendste item is de trouwjurk van Diana, die de jongens erfden toen prins Harry 30 werd. De prinsen werden toen ook meegenomen naar Kensington Palace, waar ze elk nog één object mochten uitkiezen van hun moeder. William koos toen voor haar bekende Cartier-horloge, terwijl Harry met haar iconische verlovingsring met saffier en diamant naar huis ging.

Bekijk ook: Cruciaal dossier over dood prinses Diana nu pas ontdekt



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK:

Nieuwe docu over prinses Diana vertelt over ongelukkig huwelijk en zelfmoordpogingen: “Harry en William hebben het hier heel moeilijk mee”

Cruciaal dossier over dood prinses Diana wordt al jaren verzwegen: Franse autoriteiten weigeren openbaring van informatie