Terwijl zijn broer in het oog van de storm zit, staat prins Charles oog in oog met stoere krijger KVE

24 november 2019

22u54

Bron: Reuters, ANP 1 Royalty Terwijl zijn broer Andrew thuis het ene na het andere beschermheerschap verliest, heeft prins Charles samen met zijn echtgenote Camilla een officieel bezoek aan Nieuw-Zeeland gebracht. Daar werd de Britse royal getrakteerd op een traditionele welkomstceremonie van de Maori’s en dat leverde enkele bijzondere kiekjes op.

Het was al de derde visite van Charles en Camilla aan Nieuw-Zeeland. Ze waren er ook in 2013 en 2015. Het officiële bezoek van het paar duurde zes dagen en ging vorige maandag van start.

Dit weekend ging het koppel naar kustplaats Kaikoura op het Zuidereiland. Daar kwam prins Charles oog in oog te staan met een traditionele krijger tijdens een welkomstceremonie. Het tafereel ging niet onopgemerkt voorbij.

Na zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland is de prins doorgereisd naar de Solomoneilanden. Camilla van haar kant is teruggevlogen naar het Verenigd Koninkrijk. In zijn eentje bezoekt Charles een kathedraal, legt hij een krans neer voor gevallen soldaten en zal hij spreken voor het parlement.

