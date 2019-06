Terugvlucht koningin Mathilde hele operatie RL

29 juni 2019

00u13

Bron: ANP/BuzzR 0 Royalty Koningin Mathilde is waarschijnlijk geen fan van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM, sinds haar vlucht op donderdag vanuit Nairobi naar Amsterdam bijna vier uur was vertraagd. Ook de rest van de Belgische delegatie, onder wie prinses Elisabeth en twaalf journalisten, kwam later aan op vliegveld Schiphol dan verwacht.

KLM liet weten dat door een defect aan het toestel de nachtelijke vlucht werd vertraagd. Bij een reisafstand van meer dan 3500 kilometer kunnen reizigers volgens EU-wetgeving bij een vertraging van meer dan vier uur een schadeclaim indienen van 600 euro. Bij de koningin ging het echter om een vertraging van drie uur en vijftig minuten, dus loopt ze het geld mis.

Mathilde stapte na enkele dagen in Kenia, in haar rol als erevoorzitter van UNICEF België, op Schiphol haar auto in voor de terugreis naar Brussel.