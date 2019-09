Televisievader van Meghan Markle geloofde haar relatie met prins Harry niet KD

20 september 2019

13u58

Bron: ANP 0 Royalty Wendell Pierce, die in de tv-reeks ‘Suits’ de vader van Meghan Markle speelde, geloofde lange tijd niet dat de actrice echt een relatie had met de Britse prins Harry. De acteur geloofde zijn televisiedochter pas toen de Britse geheime dienst de opnames kwam bijwonen. Dat vertelde hij in een interview met de lokale Amerikaanse zender KTLA.

De acteur, die ook bekend is uit series ‘The Wire’ en ‘Treme’, haalt in het gesprek ook herinneringen op over hoe Meghan de verlovingsring van haar personage meteen moest afdoen zodra de opnames klaar waren. Agenten van MI5 zorgden ervoor dat ze de ring pas omdeed als de camera's gingen lopen, zodat ze niet in het openbaar gespot werd met een verlovingsring.

Prins Harry zelf kwam ook een keer langs op de set, maar daar was de acteur zelf niet bij. "En dat terwijl ik er helemaal klaar voor was om hem als haar tv-vader te vertellen: 'Als je haar hart breekt, breek ik je kaak.' Dat was ik echt van plan!"

De 55-jarige acteur heeft altijd een goede band gehad met zijn televisiedochter. In een eerder interview liet hij al eens weten dat hij Meghan voor haar vertrek bij Suits vertelde: "Ik weet dat je leven enorm gaat veranderen. Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd je liefhebbende nepvader zijn.”