Team Meghan: hoe haar vertrouwelingen al jarenlang achter de schermen werken aan verdere carrière BDB

14 januari 2020

09u00 1 Royalty Het wordt steeds duidelijker dat prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hun stap terug uit de koninklijke familie al een hele tijd aan het voorbereiden waren. De PR-agent, advocaat en business manager uit Markle’s Hollywoodtijd bleven namelijk ook de voorbije jaren in alle stilte op zoek naar nieuwe kansen in de film- en tv-sector. Nog opvallend: eind vorig jaar zijn de activiteiten van Frim Fram Inc., het bedrijf van Markle, verhuisd naar de staat Delaware, het walhalla voor ondernemingen die geen pottenkijkers willen.

Harry & Meghan hadden hun stap terug als ‘senior’ leden van de koninklijke familie nog maar net aangekondigd of de hertogin van Sussex had al een contract getekend met Disney. In ruil voor een gulle donatie aan een liefdadigheidsinstelling, zal Meghan een voice-over inblikken voor de mediareus. Dat die aanbieding zo snel volgt, is geen verrassing. Intussen raakte namelijk bekend dat de PR-agent en business manager van Meghan Markle ook de voorbije jaren hun ogen en oren openhielden voor nieuwe opdrachten en achter de schermen druk bleven lobbyen.

Silicon Valley

Een van de spilfiguren binnen het zogenaamde Team Meghan is haar PR-agent Nick Collins, die werkt bij The Gersh Agency. Die firma heeft onder andere acteurs als Tobey Maguire, Kristen Stewart en Jamie Foxx onder zijn vleugels en stond ook Markle bij tijdens haar Hollywoodcarrière. De twee zijn al lang bevriend en het was dan ook geen verrassing dat Collins te gast was op het huwelijk van Meghan met prins Harry. Op dit moment is de PR-agent belast met de taak om nieuwe jobmogelijkheden te vinden voor het koppel in de film-, tv- en liefdadigheidssector. Hij houdt zich de komende dagen en weken bezig met gesprekken met investeerders uit Silicon Valley, Hollywood en streamingreuzen als Netflix & Hulu. Ook business manager Andrew Meyer is achter de schermen bezig met de toekomst van het royalty-koppel, net als Hollywood-advocaat Rick Genow.

Een bron dicht bij Meghan vertelt aan Daily Mail dat Collins de voorbije jaren in alle stilte bleef werken voor de hertogin van Sussex. “Hij hield haar steeds op de hoogte bij nieuwe aanbiedingen van tv-netwerken en filmmakers. Dit met het oog op de toekomst. Ook Andrew en Rick bleven steeds actief achter de schermen. Meghan en Harry willen de komende tijd werken aan mediaprojecten die hun liefdadigheidswerk toont aan de buitenwereld, zowel op tv als sociale media.”

Volgens de bron zou Meghan er niet meteen aan denken om haar carrière als actrice nieuw leven in te blazen. “Ze wil vooral zelf produceren. Voor de camera zal je haar niet snel opnieuw zien, tenzij dan om een stem in te spreken of gastvrouw te zijn bij een event of talkshow. Ze zullen trouwens niet om werk verlegen zitten. De twee krijgen elke maand honderden aanbiedingen”, klinkt het.

Geen pottenkijkers

Dat de ‘Megxit’ de voorbije weken al grondig voorbereid werd, blijkt ook uit de gegevens van Frim Fram Inc., Markle’s bedrijf achter onder andere haar voormalige lifestyleblog The Tig. Volgens de bedrijfsgegevens van de staat Delaware is de onderneming daar geregistreerd op 30 december 2019. Een dag later verdween het bedrijf uit de ondernemingslijst van de staat Californië. Delaware staat bekend als een staat die heel discreet omspringt met bedrijfsinfo en daarom populair is bij ondernemingen die geen pottenkijkers willen. Het is dus duidelijk dat Meghan haar toekomstige zakelijke activiteiten liever zo geheim mogelijk wil houden.