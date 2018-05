Te koop: Audi cabriolet van prinses Diana Redactie

03 mei 2018

06u56

Bron: AD 0 Royalty De Audi cabriolet waarmee Prinses Diana rondreed na haar scheiding van Prins Charles wordt op 19 mei in Engeland te koop aangeboden vanaf 62.000 pond, oftewel 70.000 euro.

De Audi met 2,3 liter benzinemotor en automaat werd vorig jaar op een veiling ook al aangeboden, maar werd toen niet verkocht. Diana kreeg de groene tweedeurs cabriolet cadeau van een Audi-dealer uit Londen in 1994.

William en Harry

Het leidde tot controversie, want een Duitse cabriolet was niets voor iemand van het Britse koningshuis, zo luidde de opinie. Een Britse auto was veel beter geweest. Niettemin was Diana zeer blij met haar Audi en ze reed er bijna 10.000 kilometer mee met haar zonen William en Harry op de achterbank.

Bruiloft

De huidige eigenaar heeft de vijfcilinder auto sinds 2016 in zijn bezit. Grappig detail: de auto wordt verkocht op de dag van de bruiloft van Prins Harry en Meghan Markle. De auto is voorzien van allerlei papieren, onderhoudspapieren en de eigenaar krijgt er zelfs foto's bij van Diana in de auto.