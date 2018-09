Tabloids richten pijlen op "schandalige" prinses Eugenie KDL

17 september 2018

14u26

Bron: ANP 0 Royalty De Britse tabloids hebben het gemunt op prinses Eugenie (28). Die trouwt op 12 oktober met Jack Brooksbank en een deel van de boulevardbladen doet zijn uiterste best het huwelijk in een kwaad daglicht te stellen.

De tabloids vinden het namelijk schandalig dat Eugenie een vergelijkbare bruiloft krijgt als die van Harry en Meghan, terwijl zij toch veel minder populair is. Bovendien vinden ze het schandalig dat Eugenie een groots huwelijksfeest wil, zeker omdat een deel van de kosten voor de rekening is van de Britse belastingbetaler.

Rijtoer

Om diezelfde financiële reden, vindt de Mirror ook dat Eugenie en Jack geen korte toer met de wagen moeten houden na afloop van de huwelijksplechtigheid in St George's Chapel in Windsor. Die vereist namelijk heel wat veiligheidsmaatregelen, die alweer met belastingsgeld betaald zullen worden. De krant is ook niet te spreken over het feit dat prinses Eugenie meer gasten heeft uitgenodigd dan haar neef Harry. Dat daar celebrities onder zijn, vond de Mirror eveneens ongepast. De tabloid is dan ook blij dat de BBC al heeft laten weten dat ze het huwelijk niet rechtstreeks zullen uitzenden.