Symbolisch moment: prinses Elisabeth krijgt blauwe baret van koning Filip en kan nu officieel aan legeropleiding beginnen BDB

25 september 2020

18u56

Bron: Belga 52 Royalty Kroonprinses Elisabeth (18) heeft vrijdagnamiddag haar blauwe baret gekregen als student aan de Koninklijke Militaire School (KMS) waar ze gedurende een jaar de cursussen volgt. Een symbolisch moment, waarmee ze officieel aan haar legeropleiding kan beginnen.



Het was koning Filip zelf die de blauwe baret overhandigde aan zijn glimlachende dochter tijdens een militaire plechtigheid in soms stromende regen nabij het Jubelpark. Prinses Elisabeth heeft, net als 181 andere medestudenten van het eerste jaar, een kampperiode van vier weken achter de rug. Die traditionele militaire initiatie volgen alle kandidaat-officieren in Elsenborn. De Hertogin van Brabant volbracht die fase met succes. Doel van deze onderdompeling is de kandidaten de noodzakelijke militaire basiscompetenties - fysiek en karakterieel - bij te brengen om de opleiding voort te zetten, aldus een militaire bron.

De oudste dochter van het vorstenpaar trad op 31 augustus toe tot de KMS. Ze zal het eerste jaar opleiding volgen, in het Nederlands, binnen de 160e promotie in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Prinses Elisabeth zal op termijn haar vader opvolgen en grondwettelijk bevelhebber van de strijdkrachten worden.

