Sultan Abdullah is de nieuwe koning van Maleisië TK

24 januari 2019

13u10

Sultan Abdullah van de staat Pahang is verkozen tot nieuwe koning van Maleisië. Abdullah (59) wordt op 31 januari geïnstalleerd in zijn nieuwe ambt.

Een raad van negen Maleisische vorsten benoemde de koning, bekend als de Yang di-Pertuan Agong, vandaag na een bijeenkomst in het Nationaal Paleis in Kuala Lumpur. Hierbij waren acht van de negen vorsten aanwezig. Grote afwezige was de eerder afgetreden Muhammad V. De raad kiest de koning door middel van een rotatiesysteem. Dit keer was deelstaat Pahang aan de beurt om de volgende Yang di-Pertuan Agong te leveren. De koning wordt gekozen voor een periode van vijf jaar.

Volgens zijn officiële website is Sultan Abdullah een fervent sportman, met interesse in voetbal, polo, en go-karts. Hij studeerde buitenlandse zaken en diplomatie in Oxford, was tweede luitenant op de Britse militaire academie Sandhurst en werd in 1975 benoemd tot kroonprins van Pahang. Zijn vrouw is de zus van de huidige heerser van de deelstaat Johor.

Sultan Abdullah neemt het stokje over van Sultan Muhammad V, hoofd van de staat Kelantan. Het was de eerste keer dat een monarch opstapte voordat hij zijn ambtstermijn had voltooid. Hij trad deze maand zonder een duidelijke reden af na slechts twee jaar op de troon, maar vermoedelijk had dat te maken met zijn nieuwe huwelijk. Hij trouwde met de de 25-jarige Russische schoonheidskoningin/model Oksana Voevodina. Dat leidde bij de streng gelovige moslims tot veel ophef en verontwaardiging, aangezien er tal van foto’s van haar in bikini in omloop zijn. Volgend The Sun is Oksana, die zich bekeerde tot de islam, intussen ook zwanger.