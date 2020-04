Subtiel, maar niet mis te verstaan: Britse prinses Anne haalt uit naar jongere royals TDS

16 april 2020

12u00

Bron: Vanity Fair/ANP 0 Royalty Prinses Anne (69) is één van de meest geliefde en hardst werkende leden van de Britse koninklijke familie. In 2019 had ze meer dan 500 officiële verplichtingen in haar agenda staan, en hoewel de dochter van koningin Elizabeth de pensioengerechtigde leeftijd is gepasseerd, is ze niet van plan minder hooi op haar vork te nemen. Prinses Anne heeft echter haar twijfels over sommige andere leden van de koninklijke familie: ze beschuldigt de jongere royals ervan dat zij “het wiel proberen heruitvinden” om in de belangstelling te staan.

“Ik denk niet dat met pensioen gaan hetzelfde is voor mij als voor de gewone burger”, aldus Anne in een zeldzaam interview met Vanity Fair, doelend op haar rol als lid van het Britse koninklijk huis. “De meeste mensen zeggen dat we geluk hebben dat we niet op pensioen moeten gaan, omdat je niet zomaar zou willen stoppen met een koninklijk leven.” De prinses is dan ook lang niet van plan om snel de handdoek in de ring te gooien en het in de toekomst kalmer aan te gaan doen.

Volgens de prinses hangt veel ook af de organisaties waar ze zich voor inzet en of zij haar nog steeds “relevant” vinden. Anne neemt een voorbeeld aan haar ouders. “Ik denk dat zowel mijn vader als mijn moeder de juiste beslissingen nemen: als ze niet genoeg tijd hebben, moeten we iemand anders vinden om die taken te vervullen. Dat is logischer.”

Back to basics

Anne hekelt echter de manier waarop de jongere generatie Britse royals - waarvan prins William en zijn vrouw Kate Middleton en prins Harry en Meghan het actiefst zijn - met hun koninklijke taken en rollen omgaan. Met al haar ervaring wil ze hen dan ook adviseren: “Ga terug naar de basis.”

“Ze kijken niet naar de vorige generatie en leren niet uit hun ervaringen. Tegenwoordig wordt meer gedacht: ‘oh, laten we het op een nieuwe manier doen’. Ik denk alleen maar: probeer dat wiel alsjeblieft niet opnieuw uit te vinden. We hebben dat allemaal al gedaan. Sommige van deze dingen werken niet. Je moet terug naar de basis.”

Een van die ‘nieuwe manieren’ is de afstand die Harry en Meghan namen van hun titels. Titels die Anne bewust niet meegaf aan haar kinderen Peter en Zara. “Ik denk dat dat makkelijker voor ze was en ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen dat er minpunten zitten aan het hebben van titels.”

Traditie troef

Ook lady Anne Glenconner, 30 jaar lang gezelschapsdame van prinses Margaret, stelde eerder dat ze bepaalde sprongen van de jongere royals niet kan begrijpen. Glenconner schreef een boek over haar ervaringen in Buckingham Palace: ‘Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown’, en gaf ook een interview aan The Guardian. Daarin had ze het onder meer over haar visie op de huidige situatie. Voor Meghan Markle had ze niet veel sympathie. “Haar fout was dat ze niet begreep dat de royals, zelfs diegenen die niet in rechtstreekse lijn voor de troon zitten, erg hard werken. Ze dacht dat ze kon rondrijden in een gouden koets, maar de realiteit is veel saaier. Prinses Margaret deed bijvoorbeeld veel liefdadigheidswerk waar geen enkele fotograaf aan te pas kwam.”

Hoewel ze erg trouw blijft aan de kroon, heeft lady Anne toch meer respect voor de ‘traditionele’ royals van vroeger. Zelfs prinsen William en Harry krijgen een spreekwoordelijke oorveeg van de dame. “Ze blijven maar doordrammen over hun moeder, prinses Diana. Ik vind het er allemaal een beetje over.”

