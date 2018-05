Stralende Meghan en haar moeder arriveren in chique Cliveden Hotel Suzanne Borgdorff

18 mei 2018

22u50

Bron: AD 0 Royalty Meghan Markle (36) en haar moeder Doria Ragland zijn gearriveerd in het exclusieve vijfsterren Cliveden House Hotel, waar ze zullen overnachten. Het worden nerveuze uurtjes voor de twee: morgen stapt Meghan in het huwelijksbootje met haar grote liefde prins Harry.

Volgens Britse media zagen moeder en dochter er gelukkig en ontspannen uit nadat ze eerder vandaag in Windsor Castle een ontmoeting hadden met Queen Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip. Spannende tijden voor yogadocente Doria, die niet eerder oog in oog stond met de koningin.



Morgenochtend begeleidt Doria haar dochter naar St. George's Chapel (op grondgebied van Windsor Castle), waar vanaf 12.00 uur de huwelijksceremonie plaatsvindt. Prins Charles is door Meghan zelf gevraagd om met haar mee te lopen naar het altaar, maar ze loopt niet het hele stuk in St. George's Chapel met hem. Als feministisch statement zal de bruid het eerste gedeelte vergezeld worden door bruidsmeisjes.

Grote afwezige tijdens het sprookjeshuwelijk is Meghans vader, die na een zware hartoperatie niet in staat is naar Londen af te reizen.

Paleis

Prins Harry begaf zich vanavond met zijn broer, prins William, tussen het publiek in Windsor. De prinsen kwamen uit het Windsor Castle en spraken met de mensen die zich hebben verzameld voor het huwelijk. Harry ontving gelukwensen van de royaltyfans bij het paleis. De prinsen brengen de nacht door in het paleis waar het huwelijk plaatsvindt.

De festiviteiten worden live uitgezonden door BBC, er worden miljoenen kijkers van over de hele wereld verwacht.