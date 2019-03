Stormloop richting uitgang: ook laatste rechterhand van Meghan Markle neemt ontslag TDS

10 maart 2019

10u00

Bron: Daily Mail 0 Royalty In minder dan een jaar tijd hebben zowat alle voorname persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle ontslag genomen. Volgens bronnen dicht bij het paleis was er al sprake van een “ware stormloop richting uitgang”. En volgens de Daily Mail lijkt het tij nog niet te keren, want nu neemt ook de ‘laatst overgebleven’ rechterhand van Meghan haar koffers.

Wat gebeurt er toch binnen de muren van het Britse koninklijke paleis? Het is een vraag die steeds luider wordt gesteld, nadat verschillende persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle sinds hun bruiloft de handdoek in de ring hebben gegooid. Zo hebben assistente Melissa Touabti en privésecretaris Samantha Cohen een tijdje terug hun job vaarwel gezegd. En ook de rechterhand van prins Harry, Edward Lane Fox, nam ontslag na meer dan vijftien jaar dienst.

Er kan nu nog een naam aan dat lijstje worden toegevoegd: Amy Pickerill, volgens de Britse media de laatste rechterhand van Meghan die haar nog staande wist te houden. Maar hoewel Amy minder dan een jaar geleden in dienst werd genomen, zou nu ook zij tegen het einde van de maand vertrekken, wanneer Harry en Meghan hun intrek nemen in Frogmore Cottage in Windsor. Amy zou na haar vertrek niet in het land blijven, maar naar het buitenland willen verhuizen om daar aan een nieuw leven te beginnen.

Triest vertrek

“Amy gaat inderdaad weg”, bevestigt een koninklijke bron aan de Daily Mail. “Het is heel triest voor haar collega’s. Ze was een graag gezien lid van het personeel.” Volgens de bron rolt het ontslag als een schokgolf door Buckingham Palace. Amy werd een tijdje terug immers persoonlijk door Meghan uitgekozen om privésecretaris Samantha Cohen op te volgen, die na zeventien jaar dienst haar ontslag gaf. Amy nam dan ook belangrijke taken voor haar rekening: ze heeft Meghan geïntroduceerd in de koninklijke wereld, organiseerde haar agenda en zette verschillende events voor goede doelen op poten. Zoals de voorstelling van een kookboek waar Meghan aan heeft bijgedragen, dat werd opgedragen aan de slachtoffers van de Grenfell Tower-brand in de Londense wijk Kensington.

Volgens de koninklijke bron zou er echter geen sprake van wrevel of ruzie zijn tussen Amy en de royals. “Nee, ze hebben nog steeds een warme band. Amy en Meghan zijn overeengekomen dat ze nog even in dienst blijft om de komst van de baby en hun nieuwe huishouden voor te bereiden. Maar daarna gaat ze haar eigen richting uit.”

Emotioneel uitgeput

Amy zou haar vertrek hebben aangekondigd, omdat ze liever niet in een omgeving werkt waar zoveel druk bij komt kijken. Zo zouden alle voorbereidingen van het koninklijke huwelijk en de pijnlijke situatie met Meghans vader Thomas haar emotioneel hebben uitgeput.