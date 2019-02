Sterke vrouwen achter de succesvolle man: Elizabeth de Queen-Mother: de ‘gevaarlijkste vrouw van Europa’ redt de Britse monarchie Mario Danneels

08 februari 2019

06u00

Bron: Story 1 Royalty De Queen mag dan een wandelend icoon zijn, haar moeder en naamgenote was dat evenzeer. De stotterende George VI was getraumatiseerd toen hij onverwachts op de troon geroepen werd, maar zijn vrouw Elizabeth, de latere Queen-Mother, maakte van zijn regering een daverend succes.

Koningin Elizabeth heeft haar robuuste genen van geen vreemden: toen haar moeder in 2002 overleed, had ze de gezegende leeftijd van 101 jaar bereikt. In de herinnering leeft de Queen-Mother vooral voort als een minzaam dametje in pastelkleurige jurken, maar Hitler beschouwde haar als “de gevaarlijkste vrouw in Europa” en een vriend omschreef Elizabeth als “een marshmallow gemaakt met een lasapparaat”, wegens de ijzersterke ruggengraat achter de minzame façade. Voor koning George VI was ze dan weer simpelweg “de meest wonderlijke persoon op aarde”. Elizabeth leidde haar man, suste zijn woede-uitbarstingen, hielp hem zijn gestotter te overwinnen en bezorgde de koninklijke familie tijdens de oorlog een heldenstatus. Na de schok van zijn troonsbestijging, waarvoor hij nooit in de wieg was gelegd, verzekerden George en Elizabeth samen de toekomst van de Britse monarchie.

Gruwel van een troonsbestijging

Sinds woensdag zwaait koningin Elizabeth II precies 67 jaar de scepter over het Britse Gemenebest. Bij haar geboorte 93 jaar geleden, is ze nochtans niet voorbestemd om de langst regerende vrouw in de wereldgeschiedenis te worden. Haar vader prins Albert – Bertie in huiselijke kring – is ‘slechts’ de tweede zoon van koning George V, die in 1936 wordt opgevolgd door zijn oudste, Edward. De geschiedenis is genoegzaam bekend: koning Edward VIII treedt binnen het jaar af om te kunnen trouwen met Wallis Simpson, een tweemaal gescheiden Amerikaanse die geheel ongeschikt bevonden wordt om koningin te worden. Door liefde boven plicht te plaatsen en als enige Britse monarch ooit zijn troon te verzaken, schokt Edward de wereld. En zo wordt de stotterende, onzekere Bertie tot zijn eigen gruwel geheel onverwacht George VI, de koningsnaam die hij kiest. “Wat haat ik het koning te zijn!” roept hij tien jaar na het abdicatieschandaal nog steeds uit. “George VI zat nooit met gemak op de troon”, weet auteur Sarah Gristwood. “Hij leunde echt op zijn vrouw, koningin Elizabeth”. “Voor mij is zij altijd een van die buitengewoon zeldzame mensen geweest die alles wat ze aanraken in goud kunnen doen veranderen, het meest wonderlijke voorbeeld van plezier, gelach, warmte en oneindige veiligheid”, mijmert kleinzoon prins Charles.

