Steenrijke schoonvader Pippa Middleton nu ook door tweede vrouw beschuldigd van verkrachting KVDS

05 april 2018

16u22

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Royalty De schoonvader van de Britse Pippa Middleton wordt nu ook door een tweede vrouw beticht van verkrachting. Dat meldt de Britse krant The Sun. Vorige week werd David Matthews (74) in Frankrijk opgepakt nadat een eerste vrouw de multimiljonair ervan had beschuldigd dat hij haar eind jaren negentig had verkracht. Ze was toen amper 15 jaar.

De nieuwe feiten zouden gebeurd zijn in de jaren tachtig. Volgens The Sun is de vrouw naar eigen zeggen tot twee keer toe aangevallen, maar meer details werden er voorlopig niet vrijgegeven. De South Yorkshire Police zou de zaak onderzoeken, maar die wil geen commentaar geven.

Caraïben

Vorige week dinsdag werd Matthews nog gearresteerd op de luchthaven van Orly in Parijs en beschuldigd van de verkrachting van een minderjarig meisje. De vrouw contacteerde de politie vorig jaar en vertelde dat ze in 1998 als 15-jarige was verkracht op het eiland St Barts in de Caraïben. De zakenman en zijn echtgenote Jane hebben daar een hotel. Kamers kosten 5.720 euro per nacht. Een jaar later zou nog eens hetzelfde zijn gebeurd in Parijs.

De vrouw – die intussen 35 is en in Groot-Brittannië leeft – vertelde dat ze aanvankelijk zichzelf de schuld had gegeven voor de aanvallen, die gemaakt hadden dat ze zich geschokt en vies had gevoeld. “Ik ontwikkelde een gevoel van zelfhaat en voelde me waardeloos”, zou ze verklaard hebben.

Matthews – de zoon van een mijnwerker – ontkent alle aanklachten tegen hem. Volgens zijn vrienden gaat het om een wraakactie die hem en zijn familie in een slecht daglicht moeten stellen, amper een klein jaar nadat zijn zoon James trouwde met de zus van de Britse prinses Kate.

Ondervraagd

De zakenman zat vorige week 48 uur vast en werd ondervraagd. Daarna werd hij aangeklaagd voor de ‘verkrachting van een minderjarige door iemand met autoriteit over het slachtoffer’. Hij riskeert een celstraf van maximaal 15 jaar. Vervolgens werd hij op borg vrijgelaten. Hij mag het land verlaten, maar moet naar Parijs terugkeren als het onderzoek dat vereist. Het gerecht heeft nu tot 6 maanden de tijd om te beslissen of hij voor de rechter moet komen of de klacht geseponeerd wordt.

Matthews begon zijn carrière als automechanicus in de garage van zijn vader, een omgeschoolde mijnwerker. Maar al snel had hij door dat hij beter was in het verkopen van wagens. Na een kleine omweg in het motorracecircuit – waar hij in 1973 betrokken was in een dodelijk ongeval – begon hij zijn eigen bedrijf in tweedehandswagens.

Christian Dior

De zakenman was eerst getrouwd met Anita Taylor, zelf ook een motorracer. Ze kregen een dochter, maar het koppel ging uit elkaar. Matthews trouwde daarna een tweede keer met artieste Jane Spencer Parker (nu 70). Ze werkte als receptioniste bij Christian Dior toen Matthews een foto van haar zag en hij was daar zo van onder de indruk, dat hij haar opspoorde en een relatie met haar begon. Ze kregen drie kinderen: James, Michael en Spencer. Michael kwam op 22-jarige leeftijd om het leven tijdens een expeditie op de Mount Everest.

Aanvankelijk woonde het gezin in het Engelse stadje Rotherfield, waar Matthews vandaan was. Maar naarmate zijn zaken beter gingen, verhuisden ze naar Parijs en later naar Monaco. Toen ze in 1995 met vakantie waren op het Caraïbische eiland St Barth werden ze zo verliefd op het Eden Rockhotel, dat ze het kochten.