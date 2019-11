Steeds meer organisaties verbreken contact met gevallen Britse prins Andrew Affaire Epstein ADN

20 november 2019

17u40

Bron: Belga 0 Royalty De Britse prins Andrew blijft zware klappen incasseren na een ophefmakend interview rond de Epsteinaffaire. In navolging van andere instellingen hebben nu ook het Britse telecombedrijf BT en drie Australische universiteiten beslist om hun banden met prins Andrew volledig te verbreken.

Sinds een als rampzalig bestempeld interview dat zaterdagavond werd uitgezonden, is de tweede zoon van koningin Elisabeth II in een storm van kritiek terechtgekomen. Onder meer omdat hij geen afstand nam van Amerikaans financier Jeffrey Epstein, die beschuldigd werd van pedofilie en onlangs dood werd aangetroffen in zijn cel, en omdat hij geen sympathie toonde voor zijn slachtoffers. De prins ontkende ook de beschuldigingen van een vrouw die beweerde dat ze op zeventienjarige leeftijd verplicht werd om seksuele betrekkingen te hebben met hem.

BT heeft vandaag aangekondigd dat het weigert om het digitaal leerprogramma iDEA (Inspiring Digital Enterprise Award) nog te steunen als de Hertog van York peetvader van het programma blijft.

Drie Australische universiteiten, de Bond University van Queensland, de Murdoch University en de RMIT universiteit van Melbourne, hebben verklaard dat ze hun samenwerking met het Pitch@Palace-programma, een organisatie van de prins die ondernemers en start-ups helpt, willen beëindigen.

Verschillende bedrijven kondigden gisteren ook al aan dat ze de organisatie van de prins niet langer willen sponsoren, terwijl de Londense Metropolitan University de prins zijn titel van peetvader wilde ontnemen. Bankengroep Standard Chartered besliste het partnerschap niet te vernieuwen en ook internationaal accountants- en adviesorgaan KPMG wil het sponsoringscontract met Pitch@Palace niet verlengen. Britse bank Barclays is naar eigen zeggen bezorgd om de situatie en bereid om haar positie te herzien.