Stapt Meghan Markle straks in Amerikaanse politiek? “Op een dag zie ik haar zelfs president worden” TDS

25 augustus 2020

14u39

Bron: New Idea 0 Royalty Is Meghan Markle (38) van plan om in de Amerikaanse politiek te stappen? Het zou royaltykenner Phil Dampier, die al 33 jaar in contact staat met Buckingham Palace, alvast niet verbazen. Meer nog: de koninklijke expert ziet de toekomst van Markle zo groots in dat hij denkt dat ze zich op een dag zelfs kandidaat zou durven stellen voor het presidentschap.

Volgens koninklijk expert Phil Dampier sprak de meest recente toespraak van Meghan Markle boekdelen. Tijdens een werkbezoek aan een organisatie voor gendergelijkheid zei de hertogin dat ze voortaan haar “stem kan gebruiken op een manier zoals dat vroeger niet kon”. En ook Harry liet optekenen dat hij en zijn vrouw niet langer het gevoel hebben dat ze koninklijke tradities moeten volgen en zich moeten schikken naar de wetten van het Britse hof.

De woorden van Meghan en Harry waren volgens Dampier een zeer gerichte boodschap richting de koninklijke familie. Bovendien meent hij dat Meghan “het zwijgen niet zal worden opgelegd” als het gaat om het steunen van de goede doelen die haar na aan het hart liggen. Hij stelt zelfs dat ze intussen een politieke carrière ambieert en dat Meghan op een dag zelfs nog een stap verder zou willen gaan. “Ik geloof inderdaad dat ze steeds meer betrokken zal raken bij de politiek en op een dag zal proberen zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.”

“Omdat ze niet langer een lid van de Britse koninklijke familie is, staat het haar vrij om zich in te laten met alle doelen die ze maar wil”, vervolgt de expert. “En ik denk dat Harry er gewoon mee instemt. Ik verwacht Meghan dus vooraan en ook te midden van bepaalde bewegingen te zien. En het is duidelijk dat zij niet het zwijgen zal worden opgelegd.”

Wat zegt Buckingham Palace?

Dat lijkt zich ook in de realiteit al te vertalen. Tijdens haar werkbezoek deinsde Markle er namelijk niet voor terug om de Black Lives Matter-protesten te bespreken, waarbij ze zelfs bekende bereid te zijn zich bij de demonstranten aan te sluiten en het risico te lopen gearresteerd te worden. Iets waarvoor ze de inspiratie wellicht vond bij andere beroemdheden: Jane Fonda werd eind vorig jaar gearresteerd wegens protest tegen klimaatverandering en Meghan’s goede vriend George Clooney werd opgepakt omdat hij de aandacht wilde vestigen op de humanitaire crisis in Soedan.

Vraag blijft: zouden de politieke plannen van Meghan überhaupt mogelijk zijn? De toekomst moet het uitwijzen. Al weet de royaltykenner nu al dat het voor problemen kan zorgen met de monarchie. “Ik denk niet dat de Queen, prins Charles en William hier blij mee zullen zijn, maar er is weinig dat ze kunnen doen”, aldus Phil. “Steeds vaker begint het erop te lijken dat Harry en Meghan vastbesloten zijn om de bruggen te verbranden. En dat zij haar stem wil gebruiken.”

