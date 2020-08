Standbeeld prinses Diana wordt op 60ste geboortedag onthuld BDB

28 augustus 2020

19u32

Bron: ANP 1 Royalty In een gezamenlijk statement hebben prinsen William (38) en Harry (35) bekendgemaakt dat het standbeeld voor hun moeder Diana op 1 juli volgend jaar onthuld wordt in de tuin van Kensington Palace. De Britse prinses, die op 31 augustus 1997 overleed, zou op die dag haar 60ste verjaardag vieren.

De broers hadden begin 2017 het plan gelanceerd om in de tuin van het paleis waar William en Kate wonen het beeld van hun moeder te plaatsen. Dat was namelijk de favoriete plek van Diana. William en Harry wilden zo naar eigen zeggen “haar positieve invloed op Groot-Brittannië en de wereld herdenken”.

Het project liep echter vertraging op omdat de prinsen niet tevreden waren met het resultaat van kunstenaar Ian Rank-Broadley. Intussen zou er dus een nieuw beeld in de maak zijn. Het is nog onduidelijk hoe de onthulling zal plaatsvinden. Dat de twee de nieuwe datum bekendmaken in een gezamenlijk statement is opvallend, omdat de broers de voorbije jaren uit elkaar gegroeid zijn.

Prinses Diana overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs. De prinsen William en Harry waren toen 15 en 12 jaar oud.

Lees ook:

Als twee druppels water: de eerste beelden van prinses Diana in ‘The Crown’

Testament van prinses Diana werd in alle stilte aangepast: deze bedragen ontvingen prins Harry en William écht