Sprookjesachtige ontmoeting Fabiola en Boudewijn is niét echt gebeurd

18 juni 2018

08u03

Het verhaal achter de ontmoeting van voormalige vorst Boudewijn en zijn vrouw, Fabiola, is verzonnen.

Het klonk bijna als een sprookje: in 1960 werd de Ierse non Veronica O’Brien in opdracht van Boudewijn naar Spanje gestuurd, waar ze op zoek moest gaan naar een geschikte vrouw voor hem. Zij dacht dat Fabiola de Mora y Aragón wel een goede match voor hem zou zijn, en wonder bij wonder bleek dat ook waar.

Niet dus, zo weet De Standaard, want Mark Van den Wijngaert, emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de KUBrussel, en zijn collega-historicus Emmanuel Gerard, hebben de situatie onder de loep genomen. Wat ze ontdekten? Boudewijn en Fabiola hadden elkaar daarvoor al enkele keren ontmoet. Volgens de historici zagen ze elkaar voor het eerst in 1957, in Zwitserland, en later ook nog eens in Brussel.

Toch schreef kardinaal Suenens de eerste versie in zijn boek, twee jaar na de dood van Boudewijn. Maar ook dat valt te verklaren: "Hij wilde aantonen dat Boudewijn een buitengewoon mens was. Daarbij hoorde zo’n sprookje."